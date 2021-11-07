Çiğ yumurta içmek gerçekten yararlı mı?

Birçok insan sesi güzelleştirdiğini ve vücuda faydalı olduğunu düşünerek çiğ yumurta içiyor. Peki bu doğru mu? Çiğ yumurta gerçekten vücuda faydalı mı? Yoksa vücudumuza zarar mı veriyor? Sizler için araştırdık...



Yumurta faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Sadece bir tanesi 3 gr içeren yumurta vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Birçok insan çiğ yumurtanın çok faydalı olduğunu düşünüyor. Sesi güzelleştirdiğini söyleyenler bile var. Peki çiğ yumurta içmek gerçekten doğru mu?

Yumurtanın besin değeri nedir?

Yumurta 3 gr protein içerir. Ayrıca A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, E vitamini ve kolin, lutein, zeaksantin, niasin, folat, biotin, kalsiyum, demir, magnezyum, bakır, iyot, çinko, sodyum içerir.

Çiğ yumurta vücudumuza daha mı faydalı?

Yumurtayı pişirirken içerisindeki yararlı maddelerin bir kısmı yok olabiliyor. Fakat araştırmalar gösteriyor ki pişmiş ve çiğ yumurta arasındaki besin değeri farkı dikkate alınamayacak kadar az.

Dünya çapında ünlü diyetisyen Tara Gidus, “Yumurta en önemli protein kaynaklarından biri ve beyin, bağışıklık ve sinir sistemimiz için çok faydalıdır. Pişirildiğinde de bu faydalardan yararlanmaya devam edebiliriz." sözlerini kullanıyor.

Beslenme Uzmanı Heather Mangieri ise "Başka bir soru işareti de biotin konusunda ortaya çıkıyor. Yumurtadaki önemli protein kaynaklarından biri avidin ve avidin, yumurta az pişirildiğinde ya da çiğ olarak yendiğinde biotinle bir araya gelen ve emilimi olmayan bir protein. Bu proteinden faydalanmak için yumurtayı mutlaka tam olarak pişirmek gerekiyor." diyor.

Yani çiğ yumurta yalnızca sindirim sisteminde sıkıntı çıkartmakla kalmıyor aynı zamanda protein ve vitaminlerin bir kısmını da kaybediyor.

Çiğ yumurta içmek zararlı mı?

Diyetisyen Lauren Antonucci bu konu hakkında şöyle diyor; "Çiğ ya da az pişmiş yumurta yemedeki asıl risk salmonella. Yemek zehirlenmesi, kramplar, ishal, bulantı, ateş ve baş ağrısı yapabilir. Bu semptomlar 6 ila 58 saat arasında başlar ve 7 güne kadar sürebilir."

Antonucci ayrıca "Pişirme sürecinde ısı yükselirken bakterinin yaşayamayacağı derecelere dek ulaşır. Böylece risk de ortadan kalkar." ifadelerini kullanıyor.

Yani siz siz olun yumurtayı çiğ içmektense onu sağlıklı bir şekilde pişirerek tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.