Çiğ tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgiler ne anlama gelir?

Kimi insan tavuk etinin sağlıklı olmadığını düşündüğü için evine sokmaz. Kimisi de protein içerdiği için tavuğu mutfağından eksik etmez. Tavuk eti üzerine hep çeşitli söylentiler duyuyoruz. Fakat yine de onu tüketiyoruz. Peki hiç tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgilere dikkat ettiniz mi? Bu çizgiler kötü bir şey mi? Gelin birlikte öğrenelim...



Pişirmek için aldığımız tavuk etleri genel olarak pembemsi bir renge sahiptir. Fakat üzerinde beyaz çizgiler vardır. İşte tavuğun üzerindeki o beyaz çizgiler nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Yoksa sağlığımıza zararlı oluğunun bir göstergesi mi?

Tavuk etinin üzerinde gördüğümüz beyaz çizgiler, aslında tavuğun bir kas bozukluğuna sahip olduğunun göstergesi. Zaten dikkatli olarak incelerseniz, bu beyaz çizgilerin tavuk etinde bulunan kaslara paralel bir şekilde durduğunu da görebilirsiniz.

Compassion in World Farmig bir hayvan sağlığı grubudur. Bu grup tavuk etinin üzerinde bulunan beyaz çizgilerle ilgili araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar sonucunda elde ettiği çarpıcı sonuçları kamuoyuyla paylaşmıştır.

Tavuk etinin üzerinde bulunan beyaz çizgiler, tavuğun yetiştirilme koşullarının sağlıksız bir şekilde olduğunu gösteriyor. Doğal olarak bu tavuk etini tüketen insanlar için de sağlıksız olabileceği anlamına geliyor. Araştırmaların sonuçlarına göre bu kas bozukluğu etin lezzetini, kalitesini hatta yağ oranını bile olumsuz etkiliyor.

Araştırmacılar beyaz çizgilere sahip tavuk eti hakkında neler söylüyor?

Italian Journal of Animal Science'ın 2013 senesinde paylaştığı bir araştırmanın sonucuna göre beyaz çizgilere sahip olan tavuk göğsü, çizgisiz bir tavuk göğsüne oranla %224 daha fazla yağ içeriyor.

Teksas Üniversitesi ve Arkansas Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar da bu araştırmayı destekler nitelikte. 2016 senesinde paylaşılan araştırma sonuçlarına göre, beyaz çizgili tavuk eti sayısı seneler geçtikçe artıyor. Hatta araştırmacılar, 285 kanatlı hayvanın %96'sında beyaz çizgiler olduğunu söylüyor.

Tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgiler neden oluşuyor?

Hayvan sağlığı üzerine çalışmalar yapan Compassion in World Farmig (CIWF), tavukların yetiştirildiği çiftliklerin bu beyaz çizgilerin oluşması konusunda çok etkili olduğunu savunuyor.

Compassion in World Farmig'e göre, tavuklardaki hızlı büyüme ve hızla artan kas miktarı beyaz çizgilerin artışında önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden de doğal ortamında yetişen tavuklar hızlı üretilen tavuklara göre kesinlikle çok daha fazla besleyici ve sağlıklı değere sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.