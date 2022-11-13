Çiğ köftede 'salmonella' tehlikesi!

Prof. Dr. Var, çiğ köfte üzerinde yaptıkları incelemede salmonella ve bağırsak kökenli bakteriler saptandığını açıkladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, öğrencileri ile birlikte laboratuvar ortamında, bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan çiğ köftenin mikrobiyolojik açıdan insan sağlığı üzerindeki etkisini inceledi.

Ayrıca Prof. Dr. Işıl Var ile öğrenciler yaptıkları çalışmada tamamen steril hale getirilen malzemelerde yapılan çiğ köfte, marketlerden, zincir bayilerden ve restoranlardan alınan çiğ köfte ve evlerde aile bireylerinin yaptığı çiğ köfte örnekleri kullanıldı.

Tüm bu örnekler incelendiğinde, etli olan çiğ köftelerin tamamına yakınında Salmonella bakterisine rastlanırken, etli ve etsiz diğer örneklerde ise kötü hijyen koşullarından kaynaklanan ‘E.coli' ve ‘E.coli O157:H7' adı verilen bağırsak kökenli bakteriler görüldü. Çalışma sonucunda ürünlerin mikrobiyolojik açıdan kirli olduğu ortaya çıkmış oldu.

Araştırmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:

"Gıda incelemeleri uzun yıllar alan çalışmalar gerektiriyor.” diyen Prof. Dr. Işıl Var “2000'li yıllarda başladığım bu çalışma hala ara ara devam ediyor. Bu kapsamda dışarıdan aldığımız örneklerin yanı sıra öğrencilerimle laboratuvar ortamında da çiğ köfte yaptık. Hatta öğrenciler aile bireylerinin yaptığı çiğ köfteleri de getirdiler. Yaklaşık 250 örneği inceledik. Etli olan örneklerin tamamına yakınında salmonella bakterisi ile karşılaştık.” ifadelerini kullandı.

Etsiz yapılan çiğ köfteler üzerinde yapılan incelemelerle de bilgi veren Var, “Etsiz çalıştığımız çiğ köfte örneklerinin bazılarında da yine salmonella ile karşılaştık ama salmonella dışındaki diğer bağırsak kökenli bakterilerin de çok fazla olduğunu tespit ettik. Bu bakterilerin içinde; bağırsak iltihaplanmasına neden olabilen bir ‘E. coli' olduğu gibi, kolera benzeri bir ishalle, su kaybına neden olup gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenme koşullarında çocuk ölümlerine sebebiyet verebilen koli basilleri de saptadık." açıklamasında bulundu.