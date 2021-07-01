Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim oldu. Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla Çiftlik Bank'a para kaptıran binlerce kişi umutlandı. Peki Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Teslim olan Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarına paralarını ödeyecek mi? Çiftlik Bank'a para kaptıranların paralarını geri alacak mı?

Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim oldu. Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla Çiftlik Bank'a para kaptıran binlerce kişi umutlandı. Peki Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Teslim olan Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarına paralarını ödeyecek mi? Çiftlik Bank'a para kaptıranların paralarını geri alacak mı?

Çiftlik Bank adlı sistem üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olması paralarını bu sisteme kaptıran binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Binlerce lirasını kaptıran vatandaşlar Tosuncuk'un yakalanmasıyla paralarını geri alabilecekler mi onu düşünmeye başladı. Peki Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı?

Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi?

Çiftlik Bank siteminin kurucusu Mehmet Aydın bu sistem üzerinden 132 bin 222 kişiyi dolandırdı ve topladığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı. Her yerde kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim oldu. Gelişme üzerine binlerce Çiftlik Bank mağduru Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı? gibi soruları sornaya başladı. Çiftlik Bank mağdurlarının durumuna ilişkin henüz net birşey söylemek pek mümkün değil.

"Teslim olacağım" demişti

Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.