Çiftlik Bank'a kaptırılan paralar geri alınacak mı? Çiftlik bank mağdurlarına para ödenecek mi? Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı ve kırmızı bültenle her yerde aranıyordu. Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim oldu. Gelişmelerden haberdar olan Çiftlik Bank mağdurları kaptırdıkları parayı geri alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla Çiftlik Bank'a para kaptıranlar paralarını geri alacak mı? Çiftlik Bank mağduru parasını alabilecek mi?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı ve kırmızı bültenle her yerde aranıyordu. Tosuncuk lakabı ile tanınan Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Çiftlik Bank'tan vurgun yiyen vatandaşlar haber sonrasında heyecanlandı. Çiflik Bank mağdrularıı Çiftlik Bank'a kaptırılan paralar geri alınacak mı? Çiftlik bank mağdurlarına para ödenecek mi? Çiftlik Bank mağduru parasını alabilecek mi? gibi soruları sormaya başladı. Peki Peki Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla Çiftlik Bank'a para kaptıranlar paralarını geri alacak mı?

Çiftlik Bank'a kaptırılan paralar geri alınacak mı?

Mehmet Aydın Çiftlik Bank üzerinden 132 bin 222 kişiyi dolandırdı ve topladığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı. Her yerde kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim oldu. Gelişme üzerine binlerce Çiftlik Bank mağduru Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı? gibi soruları sornaya başladı. Çiftlik Bank mağdurlarının durumuna ilişkin henüz net birşey söylemek pek mümkün değil.

Mehmet Aydın kimdir?

Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa'da tamamladı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.

Ürettiği oyunun büyümesi ve devasa hale gelmesiyle birlikte incelemeye alınan Aydın ve Çiftlik Bank'ta ortaya atılan iddialar sonrası Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yurt dışına kaçmıştı. Firari olarak yurt dışında bulunan Aydın 1 Temmuz itibariyle Brezilya'da teslim oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.