Çiften şok karar! Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı mı?

Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadın ile fotoğraflarının çıkması Ece Binay'ı küplere bindirdi. O fotoğraflardan son Binay, Mahsun Kırmızıgül'e boşanma davası açtı. Bugün mahkeme Kırmızıgül ve Binay hakkında kararını verdi. Peki Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı mı? Mahsun Kırmızıgül kimdir? Ece Binay kimdir? İşte detaylar...

Sinema dünyasında uzun süre yer almasından sonra müzik dünyasında da ses getiren Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Bergen filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti. Ece Binay ile mutlu bir evlilik tablosu çizen Kırmızıgül'ün genç bir kadın ile fotoğrafları magazin gündeminde büyük ses getirdi. Ünlü sanatçının avukat eşini başka bir kadın ile aldattığı iddiaları sansasyonel yarattı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İLE ECE BİNAY BOŞANDI MI ?

Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı.

'Kırmızıgül soyadı artık yok '

Kızının eğitimi için ABD'de olan Ece Binay, boşanma davası açmak için hızla Türkiye'ye geri geldi. Ayrıca Binay sosyal medya hesaplarındaki Kırmızıgül soyadını kaldırdı.

"BU GÖRÜNTÜLERİN ÇIKMASI BİLE BOŞANMA SEBEBİ"

Hukuki süreci başlatan ve boşanma dilekçesini veren Ece Binay'ın, yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.

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