Çiftçilerin Tercihi Oldu! Plant Activity Nedir?

Ulvi Tokdemir’in sahibi olduğu Yavuzoğulları Tarım’ın 15 yıllık projesi Plant Activity, organik ve etkili çözümleri ile kısa sürede çiftçilerin tercihi haline geldi!

Tarım sektörünün yeni ve en parlayan yıldızı olarak kendisini kısa sürede ispat eden Plant Activity, gerek organik içeriği gerekse etkili çözümleri ile çiftçilerin ilk tercihi olmayı başardı. Yavuzoğulları Tarım'ın 15 yıllık çalışmaları neticesinde piyasaya çıkardığı organik sıvı gübre, günümüzde tarım sektöründe meydana gelen neredeyse tüm sorunlara etkin çözümler sunuyor!

Plant Activity firmasının kurucusu olan Ulvi Tokdemir, kısa sürede sektöre yeni bir ivme kazandıran Plant Activity hakkında can alıcı açıklamalarda bulundu. Çiftçiliğin önemli bir sektör olduğuna değinen Tokdemir, bu işin profesyonellik ve büyük bir bilgi birikimi gerektirdiğinin de altını çizdi.

Çiftçilikte toprağı, toprağın evrimsel sürecini, bitkiyi, bitkiyi besleyen ajanları bilmenin çiftçilere birçok fayda sağlayacağını ifade eden Tokdemir; Plant Activity firmasının tüm bu bilgilerin bilimsel dayanakları doğrultusunda oluşturulduğunu ve piyasadaki diğer ürünlerle kesinlikle eş değer olmadığını vurguladı.

Çiftçilere Tavsiyeler Vermeyi Unutmadı!

Yeni bir marka olmasına rağmen kısa sürede tarım sektöründe çiftçiler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanan Plant Activity, çiftçilerin neredeyse tüm sorunlarına sorunların kökenlerine eğilerek bütüncül çözüm önerileri sunuyor. Tarıma 30 yılını verip bu alanda sayısız çalışmalar ve gözlemler yapan kurucu Ulvi Tokdemir, bu noktada deneyimlerini çiftçiler ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

Verimli bir ekim sezonunun ancak doğru bir gübreleme planı ile mümkün olduğunu dile getiren Ulvi Tokdemir, ekim öncesinde mutlaka toprak analizinin yapılması gerektiğini savunarak çiftlerin de bu analizlerin detaylı sonuçlarına göre gübreleme yapması gerektiğini tavsiye etti. Ardından doğru bir gübreleme programının verimli ve bereketli bir sezon geçirmenin en altın kuralı olduğunu da dile getirmeyi unutmadı.

Plant Activity Adım Adım Hedeflerine Koşuyor!

Kurucu Ulvi Tokdemir, 30 yılı aşkın bir süredir tarım sektöründe çalışmalar yürütmüş ve haliyle de bu sektörde belirli bir birikime sahip hale gelmiştir. 15 yıllık çalışmaları sonucunda da Plant Activity hayalini gerçekleştirerek hayalinin hedeflerine ulaşmanın yolunu da öncelikle teknolojiye bağlamıştır.

Çiftçinin yanında olmak ve tüm sorunlarına hem kalıcı hem de organik çözümler bulmak için çıkarılmış olan Plant Activity, içerisinde doğal olan birçok etkin madde barındırır. Organik sıvı gübrenin bu denli ilgi görmesinin ve çiftçilerin ilk tercihi olmasının temel nedeni şüphesiz ki içerisindeki doğal olan etken maddelerdir.

Tüm bu özellikler doğrultusunda gözünü zirveye diken Plant Activity, sektörde sadece tavsiyelerle bile büyük rakamlara ulaşarak güvenilirliğini büyük oranda kanıtlamış bir marka haline gelmiştir. Sadece Türkiye'de değil tüm dünya genelinde tarım faaliyetlerinde tercih edilen bir ürün ve marka olmayı hedefleyen Plant Activity, son verilere göre bakıldığında bu hedefine kısa sürede ulaşacak gibi görünüyor!

15 Yıllık Bir Çalışma Muadilleri ile Kıyaslanamaz!

Geçmişin hayali iken günümüzün gerçeği haline gelen Plant Activity hakkında yapılan önemli çıkarımlardan birisi ise muadilleriyle kıyaslanamayacağı hususudur. Tasarımı ve üretimi tam 15 yıl süren Plant Activity sıvı organik gübrenin her aşamasının büyük bir itina ve dikkatle takip edildiğini burgulayan kurucu Tokdemir; bu ürünün asla piyasadaki ürünlerle aynı kefeye konmaması gerektiğini ifade etti.

Piyasadaki ürünler gibi birkaç bileşenin karıştırılarak üretilmediğine dikkat çeken Tokdemir; organik sıvı gübrenin tüm etken maddelerinin etki düzeyinin yok yüksek olduğunu ve her bir maddenin tamamen doğal olduğunu vurgulayarak tarım sektöründe birçok sorunu ortadan kaldırdığının da altını çizdi.