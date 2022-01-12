Çiftçilere elektrik ücretsiz mi olacak? CHP'li belediyelerde çiftçilere elektrik bedava mi?

Çiftçilere elektrik ücretsiz (bedava) mi olacak? CHP'li belediyelerde çiftçilere elektrik ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında enflasyon ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Erdoğan ''Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon var. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında CHP yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin versiği sözleri tutmadığını belirten Erdoğan çiftçilerle ilgili de konuştu.

Çiftçilere elektrik ücretsiz mi olacak?

Erdoğan CHP'yi eleştirerek şunları söyledi: Madem Kılıçdaroğlu işin eğlencesinde. Bu zat, Şanlıurfa'nın CHP'ye geçmesi halinde elektriğin bedavaya verileceğini söylüyor. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali var. Biz de kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesini teklif edelim dedik. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahçup etmeyelim. Gerçi ilk başladığımız yerde 'Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun' deseler de, belediye başkanının CHP Genel Başkanı'nın vaadinden haberi yok herhalde.

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