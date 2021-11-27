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TIMETURK / GENEL / Çiçek Pasajı'nda dehşet anları!

Çiçek Pasajı'nda dehşet anları!

Beyoğlu'ndaki taihi Çiçek Pasajı'nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi, tartıştığı kadın müşteriyi rehin aldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

2 Saat Önce
2021-11-27 10:07:28
Çiçek Pasajı'nda dehşet anları!

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda bulunan bir restorana gelerek arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın müşteriyle tartışan bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Güven Timleri, kadını rehin alan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı. Olay sırasında yaşananlar, pasajdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece yarısı İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen L. E. Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı. L. E. Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı. Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Bu sırada şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı. Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de etrafa tehditler savuran şüpheli L. E. Ö.'yü ikna etmek için uğraştı. Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Olayın yaşandığı pasajda inceleme yapan polis şüphelinin rehin aldığı kadın müşteriden de bilgi aldı. Polis merkezine götürülen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tarihi Çiçek Pasajı'nda kadın müşterinin rehin alındığı ve havaya ateş açıldığı olaya ait görüntüler ise pasajdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, restoranda arkadaşlarıyla oturan kadın müşterinin yanına gelen şüpheli, elinde pompalı tüfekle etrafa tehditler savuruyor. Yanındaki kadın müşteriyi rehin alan şüpheli, etrafına kimseyi yaklaştırmazken bir süre sonra olay yerine gelen polis, şüpheliyi ikna ederek gözaltına alıyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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"İNSANLAR HEPBİRLİKTE DIŞARI KAÇTI"

Görgü tanığı Onur Gümüşkılıç olayla ilgili, "Olayın nasıl olduğunu biz de tam anlamadık. Bir anda içeriden bir silah sesi geldi. İnsanlar hep birlikte Çiçek Pasajı'nda dışarı fırlamaya başladı. Baktık içerisi 50-60 kişi kalabalık. Sonra Beyoğlu Güven Timleri geldi olay yerine. İçeriye girmeye çalışanlar oldu. Olay bu kadar" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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