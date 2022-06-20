'CHP zulmünden illallah ettim' diyerek Kadıköy Belediyesi'ni CİMER'e şikâyet etti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Kadıköy'de geçen ilginç bir olayı köşesine taşıdı. Zeyrek, 'Kadıköy'de belediyenin ücretsiz olarak dağıttığı çorbalardan alan bir kişinin, çorbadan zehirlendiğini öne sürerek 'Lütfen CHP zulmünden illallah ettim' diyerek belediyeyi CİMER'e şikâyet ettiğini aktardı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugün yayımlanan "Çipli Vatandaş!" başlıklı yazısında olayın 28 Ocak 2022'de İstanbul Kadıköy'de geçtiğini belirtti.

Zeyrek, CİMER'e gönderilen şikâyeti aktardı:

"Sayın İçişleri Bakanı,

Bugün Kadıköy'de Söğütlüçeşme Tren İstasyonu önünde dağıtılan çorbadan içtim ve çok kötü şekilde hasta etti, yüzüm yanmaya başladı, tahriş oldu. Kim dağıttı derseniz Kadıköy'deki CHP belediyesi dağıttı, lütfen hakkımı arayın. Bugün çok kötü şekilde zehirlendim. Ben dışarıda yaşıyorum, evsizim.

Lütfen CHP zulmünden illallah ettim. Bununla da kalmayıp tren içerisinde başımdaki çip vasıtasıyla 'Biji PKK' diye söyletti. PKK'yı kınıyorum PKK aşağılık bir oluşumdur ve CHP'nin yan koludur."

"Başındaki çip o gün çorbadan mı yerleştirildi, yoksa aşıyla mı yapıldı şikâyet dilekçesinden anlaşılmıyor. Ben aşı hizmetinin AK Parti hizmeti olmasından yola çıkarak çorbayla yerleştirildiğine inandığını tahmin ediyorum" yorumunu yapan Zeyrek, belediyenin, söz konusu şikâyete "Bu iddiaların tümü gerçek dışı ve hayal ürünüdür" yanıtı verdiğini de aktardı.