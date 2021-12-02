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TIMETURK / GENEL / CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye geçti

CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye geçti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı.

2 Saat Önce
2021-12-02 16:18:53
CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye geçti

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan 27 kişinin, MHP'yi tercih ettiğini söyledi.

Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: Türk Telekom Reklamı

"Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah rozet takma programlarını 2023'e kadar sık sık yapacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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