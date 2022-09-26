CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıllığına partiden çıkardı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kadın meclis üyesine yönelik söylemleri nedeniyle kesin ihraç istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi.

CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun toplantısında alındı.

Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 13 Haziran'da yaptığı toplantıda, 'parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları' gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'kesin ihraç' talebiyle YDK'ya sevk edilmesine karar vermişti. YDK, 22 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Özcan'la ilgili kararın 26 Eylül'de görüşülmesine karar vermişti.

PARTİ ÜYELERİNE TANINAN HAKLARI KULLANAMAYACAK ANCAK PROGRAMA, TÜZÜĞE VE KARARLARA UYMAK ZORUNDA

CHP Tüzüğüne göre "Geçici çıkarma cezası" alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı ay süre ile parti organlarına seçilemiyor. Geçici çıkarma cezasının uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Özcan, 16 Mayıs'ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar'a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bu sözlerin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurmuştu. Mahkeme, Çınar'ın ‘tedbir' talebini kabul ederek koruma kararı almıştı.

Özcan mültecilere karşı ayrımcı çıkışlarıyla bir süredir gündemdeydi. Daha önce mültecilere yönelik farklı fatura uygulamaları ve "Artık istenmiyorsunuz" açıklamalarıyla tepki çeken Özcan, Nefret suçu işlemeye devam edeceğim" diye karşılık vermişti.

Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Adaylığını açıkla" ifadesine karşı "Sizden ses çıkmadı... Yol verin ben bu resti göreyim..." demişti. Bu açıklamaları da CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son olarak, Bolu Belediyesi haziran ikinci meclis toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında konuşurken “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim” demişti. (HABER MERKEZİ)