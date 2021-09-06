CHP MYK Tanju Özcan hakkında ne karar verdi? Tanju Özcan ceza aldı mı? Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tüp bebek sahibi olmak isteyen tesettürlü bir kadının kendisinden yardım istemesini 'komik bir anı' olarak anlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda tartışıldı. Açıklamaları CHP içinde de rahatsızlık oluşturan Tanju Özcan uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP MYK Tanju Özcan hakkında ne karar verdi? Tanju Özcan ceza aldı mı? Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tüp bebek sahibi olmak isteyen tesettürlü bir kadının kendisinden yardım istemesini 'komik bir anı' olarak anlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda tartışıldı. Açıklamaları CHP içinde de rahatsızlık oluşturan Tanju Özcan uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tüp bebek sahibi olmak isteyen bir kadınla ilgili söyledikleri büyük tepkiye neden olmuştu. Skandal sözler CHP Merkez Yönetim Kurulu'na taşındı. CHP içinde de Tanju Özcan kizi yaşanmaya başlandı. Daha önce yabancılarla ilgili aldığı kararlar konusunda da Tanju Özcan çokça tartışılmıştı. CHP MYK Tanju Özcan hakkında ne karar verdi? Tanju Özcan ceza aldı mı?

CHP MYK Tanju Özcan hakkında ne karar verdi?

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tanju Özcan'ın sözleri kabul edilemez. Kendisi özür diledi. Yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek disiplin kurulunda uyarılması talebi ile Merkez Yürütme Kurulu'nda karar aldık." dedi.

Tepki çeken sözler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, programın sunucusu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatmıştı. Tanju Özcan şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de ‘Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. ‘Sıkıntı yok' dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var."

Yabancı uyruklulara 10 kat su zammı yapmıştı

Tanju Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.