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TIMETURK / GENEL / CHP Mersin'de miting yapacak

CHP Mersin'de miting yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyük Mersin mitingi için hazırlıklarını tamamladı. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de yapılacağı açıklanan miting alanı için kentin en büyük toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı talep edilmişti. Ancak valilik bu alanın kullanılmasını uygun görmedi ve yeni bir alan belirledi.

1 Gün Önce
2021-12-02 13:15:52
CHP Mersin'de miting yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyük Mersin mitingi için hazırlıklarını tamamladı. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de yapılacağı açıklanan miting alanı için kentin en büyük toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı talep edilmişti. Ancak valilik bu alanın kullanılmasını uygun görmedi ve yeni bir alan belirledi. 

Mersin'de CHP'nin mitingi öncesi büyük hazırlıklar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Haydi meydana" sözleriyle başlatacağı bölgesel mitinglerin ilki 4 Aralık'ta Mersin'de düzenlenecek. CHP, Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi için kentin en büyük toplantı alanı olan Cumhuriyet Meydanı'nı talep etti, ancak valilik buna izin vermedi. 

Mersin mitingi yapılacak mı?

T24'te yer alan habere göre miting için Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alanda karar kılındı.

Tele1'in haberine göre, CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Miting için başvuru yaptığımız Cumhuriyet Meydanı'na izin verilmedi. Millet Bahçesinin yanında bulunan stadın yanına verildi. Orada yapacağız.

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Ali Öztunç: Gösterdikleri meydanda yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç açıklamasında şunları söyledi: "Cumhuriyet meydanını talep ettik, bize vermediler. Gösterdikleri meydanda yapacağız. Kaç yüz bin kişinin katıldığını görecekler. Cumhuriyet tarihinin en büyük Mersin mitingi olacak. Mersin'le de kalmayacak, devamı gelecek. Biz tüm mağdurları, tüm ekonomik sıkıntı yaşayanları, çiftçiyi, köylüyü, esnafı, hangi partiden olursa olsun mitinge bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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