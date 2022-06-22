CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçaklandı

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu bıçaklandı.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu'na ait İstanbul Beyoğlu'ndaki mekanın garsonları ile komşu dükkanın garsonları arasında masa tartışması yaşandı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü.

Kavgayı ayırmak isteyen Mitan Alican Tanrıkulu ve kuzeni Mehmet Cemal Tanrıkulu bacağından bıçaklandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, komşu dükkandaki garsonların haber vermesi üzerine kavgaya 15 kişilik bir grubun dahil olduğu ve gelen grubun silahlı olduğu öğrenildi.

Kavgayı sonlandırmak isteyen Mitan Alican Tanrıkulu ve kuzeni Mehmet Cemal Tanrıkulu araya girmek istedi.

Ancak iki kuzen bacaklarından bıçaklandı. Sokağa taşan kavgaya polis müdahale etti.

Bıçaklanan Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı. İki kuzenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın 19 Haziran Pazar günü yaşandığı öğrenildi. .