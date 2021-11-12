CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken bir karar daha!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücretinin 100 bin liraya çıkarılması konusunda Belediye Meclisi'ne teklif sunacaklarını bildirdi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine çok tartışılacak bir düzenlemeye imza attı. Kararı "Değişik" olarak nitelendiren Özcan, " Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira." dedi. CHP'li Özcan'ın bu kararı ise tepkilere neden oldu.

Özcan, Belediye Meclisinde 22 Kasım'da yapılacak 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bütçe çalışmaları kapsamında, Bolu'da ilk kez evlenecek kişilerin nikah ücretlerinde indirime gidileceğini dile getiren Özcan, yabancı uyruklular için bu durumun farklı işleyeceğini söyledi.

"DEĞİŞİK BİR KARAR VERİYORUZ" DİYEREK AÇIKLADI

Yeni yılda uygulanacak nikah ücretiyle ilgili bilgi veren Özcan, "Nikah ücretleriyle ilgili bir konu var. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasanın 74. ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz." diye konuştu.

"YABANCI UYRUKLULARIN BOLU'DA EVLENİP, ÇOCUK SAHİBİ OLMALARINI İSTEMİYORUZ"

Özcan, yabancı uyrukluların Bolu'da evlenmesini istemediklerini hatta kentten gitmelerini istediklerini dile getirerek, "Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum." dedi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASI DA TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Özcan daha önce, Bolu'daki yabancı uyruklulara ait su ve katı atık bedellerinin Türk vatandaşlarından on kat daha pahalı olması için önerge vermişti. Geçtiğimiz aylarda da kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.