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TIMETURK / GENEL / CHP'li Bekaroğlu'ndan Erbakan'ın Ecevit'siz mesajına tepki

CHP'li Bekaroğlu'ndan Erbakan'ın Ecevit'siz mesajına tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatı yıldönümü mesajında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i anmamasını eleştirdi. Bekaroğlu, 'Bu paylaşımı babanız yapsaydı mutlaka rahmetli Ecevit’i de anardı' ifadesini kulandı.

1 Saat Önce
2021-07-21 16:30:06
CHP'li Bekaroğlu'ndan Erbakan'ın Ecevit'siz mesajına tepki

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatı yıldönümü mesajında dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i anmamasını eleştirdi. Bekaroğlu, "Bu paylaşımı babanız yapsaydı mutlaka rahmetli Ecevit'i de anardı" ifadesini kulandı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resmi törene iştirak ettik. Bu vesileyle bu tarihi zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olan Merhum Erbakan Hocamızı, Merhum Rauf Denktaş'ı ve Dr. Fazıl Küçük'ü bir kez daha hayırla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Erbakan'ın mesajında, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i anmamasına, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan tepki geldi. Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Erbakan'ı etiketleyerek, "Bu paylaşımı babanız yapsaydı mutlaka rahmetli Ecevit'i de anardı" dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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