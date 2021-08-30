30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri tüm yurtta coşku ile kutlanırken Kadıköy'deki törende CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören esnasında arkasını dönmesi tepkilere neden oldu. Olaydan sonra Ali Narin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin kimdir? Ali Narin nereli?

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri tüm yurtta coşku ile kutlanırken Kadıköy'deki törende CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören esnasında arkasını dönmesi tepkilere neden oldu. Olaydan sonra Ali Narin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin kimdir? Ali Narin nereli?

Tüm ülkede 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ederken Kadıköy'de yaşanan bir olay kutlamalara gölge düşürdü. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Kadıköy'deki 30 Ağustos kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken birden arkasını dönerek protestoda bulundu. Olaydan sonra CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin kimdir?

Ali Narin CHP Kadıköy İlçe Başkanıdır. Ali Narin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında arkasını dönerek protestogösterisinde bulunmuştur. Sosyal medyada bir çok kişi Ali Narin'in davranışına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

İşte sosyal medyadan gelen bazı tepkiler;

"Chp Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in törende arkasını dönmesi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk milletine bir hakarettir."

"#30AğustosZaferBayramı töreninde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın mesajı okunurken CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin sırtını dönüyor."

"Sevgili Kadıköy'lüler. Bu sabah Devlet - Millet elele 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Kutlama mesajı okunurken Chp ilçe başkanı Ali Narin, Atatürk anıtına sırtını dönerek nezaketsiz, bir durum sergilemiştir."

"#30AgustosZaferBayrami töreninde Cumhurbaşkanımızın mesajı okunurken #CHPKadıköy İlçe başkanı Ali Narin! Bu mantıklamı kardeşliği, demokrasiyi,birlikte yaşama kültürünü getirecek?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.