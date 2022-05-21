CHP İstanbul Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak? CHP 'Milletin Sesi' mitingi nerede yapılacak? soruları CHP'liler tarafından araştırılmaya başlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve siyasi yasak getirilmesine CHP'den büyük tepki geldi. Bursa'da yapılacak olan miting acil bir kararla İstanbul'a alındığı duyuruldu. 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak olan CHP mitingine katılmak isteyenler mitingin saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı.

Yargıtay CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onamıştı. Ayrıca Canan Kaftanvıoğlu'na siyaset yasağı da getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce Bursa'da yapmayı planladığı mitingi bu gelişmeler üzerine İstanbul'da yapmaya karar verdi. CHP'liler CHP İstanbul Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak? CHP "Milletin Sesi" mitingi nerede yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin açıklama CHP'den geldi.

CHP İstanbul Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Mayıs'ta yapcağı Milletin Sesi mitingine katılmak isteyenler mitingin başlama saatini merak ediyor. CHP İstanbul mitingi saati için akşam saati açıklandı. ‘Milletin Sesi' mitingi 21 Mayıs'ta saat 18.00 olduğu açıklandı.

CHP "Milletin Sesi" mitingi nerede yapılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul mitingi Maltepe miting alanında yapılacak. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak olan mitingin daha önce Bursa'da yapılması planlanmıştı.

Miting neden İstanbul'a alındı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Aynı zamanda Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. CHP karar sonrası Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'da yapılacağını açıklamıştı.

Miting nedir?

Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.

CHP nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "CHP" şeklindedir. Simgesi Altı Ok'tur. TBMM'de 135 milletvekili ile ana muhalefeti temsil eden partidir. Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Atatürkçülük ve sosyal demokrasi görüşlerini benimseyen ve merkez solda yer alan bir siyasi partidir. Parti tüzük ve programında belirtilen bu görüşlerin yanında demokratik sosyalist ve sosyal liberal eğilimler de barındırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve ilk yasal siyasi partisi olma özelliklerini taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar genellikle tek parti yönetimini uygulamıştır. Türkiye'de en uzun süre iktidarda kalmış siyasi partidir. Atatürk tarafından "Halk Fırkası" adıyla Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak kurulan partinin adının başına, 10 Kasım 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklenmiş, 1935'teki 4. Kurultay'da "fırka" sözcüğü yerine dış dünyayla daha uyumlu bir sözcük tercih edilmesi kararlaştırılmış ve bugünkü "Cumhuriyet Halk Partisi" adı benimsenmiştir.

12 Eylül Darbesi'nin ardından, o dönem Bülent Ecevit'in Genel Başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış; daha sonra 3821 sayılı yasaya dayanarak, kuruluşunun 69. yıl dönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açılmıştır.

CHP, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile tasarruf haklarını CHP'ye bıraktığı Türkiye İş Bankası'nın bir bölüm hissesinin de sahibidir. CHP'nin tasarruf hakkına sahip olduğu %28,1'lik orandaki bu banka hisselerinin kazancı, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılmaktadır.