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TIMETURK / GENEL / CHP belediye 2022 asgari ücret | CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar?

CHP belediye 2022 asgari ücret | CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar?

CHP belediye 2022 asgari ücret | CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. CHP belediyeleri bilindiği gibi mevcut asgari ücretin üzerinde bir asgari ücret tarifesi belirliyordu. 2022 yılı asgari ücret oranlarının açıklanmasından sonra CHP belediyelerinde asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen açıklama geldi.

3 Saat Önce
2021-12-17 09:04:40
CHP belediye 2022 asgari ücret | CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar?

CHP belediye 2022 asgari ücret | CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. CHP belediyeleri bilindiği gibi mevcut asgari ücretin üzerinde bir asgari ücret tarifesi belirliyordu. 2022 yılı asgari ücret oranlarının açıklanmasından sonra CHP belediyelerinde asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen açıklama geldi.

2022 yılı asgari ücret rakamları belli oldu. 2022 yılında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan açıklamasında asgariücretin 4250 TL olduğunu belirtti. Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu da CHP'li belediyelerde 2022 yılında uygulanacak asgari ücret oranını açıkladı. Peki CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar?

CHP belediye 2022 asgari ücret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden 'Bu gece size bir haberim var' notuyla videolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret; yani asgari ücret 4 bin 500 TL olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup karakış fonunu konuşacağız. Yalnız değilsin sevgili halkım, yanınızdayız. Bu felaketi birlikte omuz omuza atlatacağız. Müsterih olun." dedi.

CHP'li belediyelerde 2022 asgari ücret ne kadar?

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre 202 yılında CHP'li tüm belediyelerde asgari ücret 4500 TL olacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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