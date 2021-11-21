Chia tohumu kanserli hücre oluşumunu önlüyor

Son yıllarda çok daha sık duymaya başladığımız chia tohumunu gelin daha yakından tanıyalım ve vücudumuza faydalarını öğrenelim...



Chia tohumunun ana vatanı Güney Amerika'dır. Chia, bir çeşit adaçayı olan bir bitkinin tohumlarıdır. Bu bitkinin bilimsel adı 'Salvia hispanica'dır. Chia tohumu, bu bitkinin tohumlarından elde edilir. Maya dilinde 'güç' anlamına gelen chia, Aztek uygarlığında da tüketilirmiş. Aztekler günde bir kaşık chia tohumu yer ve bu sayede bir gün boyunca tok kalırlarmış.

Chia bitkisi büyük arazilerde, bahçelerde ve saksılarda yetişebilir. Şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında ekilir. İlk tohumlarını yaza doğru verir. Evde yetiştirebileceğiniz gibi aktardan ve marketlerden de bu tohumu satın alabilirsiniz.

Chia tohumunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

100 gram chia tohumunda 17 gram protein vardır. Bu yüzden chia tohumu muhteşem bir protein kaynağıdır.

Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre chia tohumu cildin yaşlanma belirtilerini azaltıyor, cildin genç ve parlak olmasını sağlıyor. İçeriğindeki antioksidan sayesinde düzenli kullanımda bu etkiyi oluşturuyor.

Chia tohumları tam bir lif deposudur. 100 gram chia tohumunda yaklaşık 11 gram lif vardır.

Chia tohumu liften zengin olduğu için bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda kabızlık, gaz gibi sorunların giderilmesini sağlar.

İçeriğinde bol miktarda bulunan Omega 3 asitleri sayesinde beyni korur, kanserli hücrelerin oluşumu önler. Omega 3 içeriği nedeniyle gebe kadınların chia tohumunu kullanmasında fayda vardır. İçindeki Omega 3 asitleri bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olur.

Chia tohumu iyi kolesterolü artırır, kötü kolesterolün (LDL) düşmesini sağlar.

Vücuda enerji verir ve sık acıkmanın ve tatlı ihtiyacının önüne geçer. Böylelikle zayıflama döneminde size yardımcı olur.

Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Diyabet (şeker) hastalığı oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda diyabet hastalarının rahatlıkla kullanabileceği bir besindir.

Chia tohumu kalsiyum bakımından zengindir ve bu sayede kas gelişimine yardımcı olur. Düzenli kullanılırsa oluşabilecek kas kayıplarının, ilerleyen yaşlarda yaşanacak kemik erimesi gibi hastalıkların önlenmesini sağlar.

İçeriğinde bol miktarda kalsiyum ve A vitamini bulunan chia tohumu diş sağlığı için çok faydalıdır. Dişlerin ihtiyacı olan kalsiyum ve vitaminleri düzenli kullanılırsa karşılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.