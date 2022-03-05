Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının ardından kulübe yapılacak herhangi bir yaptırım kararı olduğu takdirde yönetimi bir vakfın mütevelli heyetine bırakacağını açıkladı. Chelsea satılıyor mu? Chelsea'nin sahibi kimdir? Chelsea'yi Muhsin Bayrak mı alacak? İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna krizinden spor kulüpleride etkilendi. Dünya genelinde devletlerin almış olduğu Rusya'ya yönelik yaptırım bir diğer kurbanı ise Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich oldu. Putin'in müttefiki olarak gösterilen Abramovich, ingiliz hükümeti tarafından yaptırımlar ile karşılaştı. Rus iş insanı artan baskının ardından bu hafta kulübün satışı için teklifler alacağını açıkladı. Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

Sözcü'nün haberine göre, İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Chelsea'yi satın almak için altı veya yedi yatırımcıyla birlikte 2 milyar Sterlin'lik bir konsorsiyuma katılma teklifi edildiğini söyledi. Kişisel serveti 4.3 milyar Sterlin olduğu tahmin edilen 86 yaşındaki iş insanı, İngiliz kulübü Chelsea'yi satın alma konusuyla ilgilendiğini, ancak sadece konsorsiyum sağlanması halinde bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

İsviçreli iş insanı Wyss, yaptığı açıklamalarda Rus milyarderin biran önce Chelsea'den kurtulmak istediğini söyledi. “Abramovich İngiltere'deki tüm villalarını satmaya çalışıyor. Chelsea'den de bir an önce kurtulmak istiyor. Ben ve başka üç kişi, salı günü Chelsea'yi Abramovich'ten satın almak için teklif aldık. Şu an dört, beş gün beklemem gerekiyor. Abramovich çok fazla şey istiyor. Chelsea ona 2 milyar Sterlin borçlu. Ama Chelsea'nin parası yok. Bugün itibariyle tam satış fiyatını bilmiyoruz.”

'Türkiye'den aday Muhsin Bayrak oldu'

Türk iş insanı Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'e teklif verdi. Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi. .