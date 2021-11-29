Cezaevi ziyaretleri ne zaman başlayacak? Cezaevi (hapishane) açık görüşler başladı mı? Binlerce mahkumu ve mahkum yakınını ilgilendiren cezaevi açık görüşleri ile ilgili tarih açıklandı. Son olarak Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarında açık görüşlerin yeniden başlayacağı açıklandı. Mahkumlar ve mahkum yakınları da cezaevi ziyaretlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili yapılan duyuruda açık cezaevi ziyaretleri 1 Aralık'ta yeniden başlayacak?

Cezaevi ziyaretleri ne zaman başlayacak? Cezaevi (hapishane) açık görüşler başladı mı? Binlerce mahkumu ve mahkum yakınını ilgilendiren cezaevi açık görüşleri ile ilgili tarih açıklandı. Son olarak Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ceza infaz kurumlarında açık görüşlerin yeniden başlayacağı açıklandı. Mahkumlar ve mahkum yakınları da cezaevi ziyaretlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili yapılan duyuruda açık cezaevi ziyaretleri 1 Aralık'ta yeniden başlayacak?

Cezaevinde cezalerını çeken binlerce mahkum ve mahkum yakınını sevindiren açıklama geldi. Binlerce mahkum ve mahkum yakını cezaevi ziyaretlerinin başlamasını dört gözle bekliyordu. Sevdikleri ile hasret gdermek isteyen mahkumlar yapılan son açıklama ile sevindi.

Cezaevi ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı'ndan cezaevi açık görüşleri ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak." denildi. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle mahkumların sağlığı göz önünde bulundurularak ziyaretler ertelenmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurmuştu

Bakan Gül, "Bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren cezaevlerinde açık görüşler başlayacak" dedi. Görüşlerin Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Cezavi nedir?

Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.