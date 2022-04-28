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Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı?
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TIMETURK / GENEL / Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı?

Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı?

Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? 2022 Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı? Mahkum ve mahkum ailelerini ilgilendiren önemli karar alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde ziyaretçi yasağı vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yakınlarını cezaevinde açık görüş şeklinde ziyaret etmek Ramazan Bayramında mümkün olacak.

3 Saat Önce
2022-04-28 18:18:14
Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı?

Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı? Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı? 2022 Bayramda cezaevlerine (hapishane) ziyaretçi alınacak mı? Mahkum ve mahkum ailelerini ilgilendiren önemli karar alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde ziyaretçi yasağı vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yakınlarını cezaevinde açık görüş şeklinde ziyaret etmek Ramazan Bayramında mümkün olacak.

Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 pandemisi nedeniyle mahkumların sağlığı gözetilerek aşık görüşler yasaklanmıştı. Ceza ve infaz kurumlarında yakınları ile görüşmek isteyenler 2022 Ramazan bayramında açık grüş yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Peki bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı?

Cezaevi ziyaretleri bayramda açık mı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Genelgeye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2022 Açık görüş bayramda yapılacak mı, var mı?

Ramazan bayramında cezaevinde yakınlarını görmek isteyenlere açık görüş şekilinde izin verilecek. Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

Cezaevi açık görüşler hangi günlerde?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Kovid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.

Açık görüşler kaç dakika sürecek?

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.

Açık Görüş nedir?

Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

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