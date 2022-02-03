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Ceylan Öner kimdir? Ölüm sebebi nedir?

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden gündem olan Ceylan Öner kimdir? Ölüm sebebi nedir? Ceylan Öner'in mesleği nedir?

42 Dakika Önce
2022-02-03 20:21:15
Ceylan Öner kimdir? Ölüm sebebi nedir?

Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni görevlendirilen Mardinli hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Berçelan Mahallesi'nde Hakkariq Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardin Kızıltepe ilçesi doğumlu 24 yaşındaki Ceylan Öner, mesaiye giderken ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden çiçeği burnunda hemşire, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı.

Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.

Öner'in ölümünden önce sosyal medya hesabından Hakkari'ye atandığını duyurduğu ve 13 ay beklediğini ifade ettiği görüldü. .

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