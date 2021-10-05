Ceylan Ertem kimdir? Ceylan Ertem Altın Kelebek Ödülleri'nden neden çekildi? Hürriyet Gazetesi Kelebek eki tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ''En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı” dallarında aday gösterilen Ceylan Ertem adaylıktan kendi isteğiyle çekildiğini açıkladı. Ertem açıklamasında 'Bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, bende çekiliyorum. Daha önce de yarışmada aday gösterilen Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru da adaylıktan çekilmişti.

Ceylan Ertem kimdir? Ceylan Ertem Altın Kelebek Ödülleri'nden neden çekildi? Hürriyet Gazetesi Kelebek eki tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri'nde ""En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı” dallarında aday gösterilen Ceylan Ertem adaylıktan kendi isteğiyle çekildiğini açıkladı. Ertem açıklamasında "Bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, bende çekiliyorum. Daha önce de yarışmada aday gösterilen Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru da adaylıktan çekilmişti.

Şarkıcı Ceylan Ertem Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Sosyal medyadan aaçıklama yapan Ertem şunları belirtti: “En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı” gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödüllerinden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden, Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, bende çekiliyorum." dedi.

Ceylan Ertem kimdir?

Ceylan Ertem 1 Aralık 1980 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Ceylan Ertem Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

Ceylan Ertem aslen Çerkes ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan Ertem, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. Ardından 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin'de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı.

Çalışma sonucunda Berlin'de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.

2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.