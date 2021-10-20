Çevre kirliliği cildi yaşlandırıyor

Dış etkenlere maruz kalma, yaşlanma gibi etkilerle cildimizde elastikiyet kaybı, hücre yenilenmesinde azalma, kılcal damar artışı, sarkma ve lekeler ortaya çıkar. Özellikle hava kirliliği cildimizin yaşlanmasına sebep olur.



Maruz kaldığımız kirli hava akciğerlerimize zarar vermekle kalmıyor cildimizde de hasar bırakıyor. Kirli havaya maruz kalan cilt erkenden yaşlanıyor, parlaklığı ve canlılığı zaman içerisinde azalıyor.

Cilt vücudumuzun en büyük organıdır. Cildimiz sürekli olarak dış etkenlere maruz kalır. Ultraviyole ışınlar, kirli hava, enfeksiyonlar, sigara dumanı, hormonal faktörlere maruz kalan cilt hızlıca yaşlanabiliyor. Bilhassa gelişmiş şehirlerde yaşayıp kirli havaya maruz kalan insanların cildi çok daha çabuk yaşlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2012'de hava kirliliğinin en önemli ‘çevresel hastalık risk faktörü' olduğunu tanımlayan bir raporu yayınladı. Endüstrileşmiş toplumlarda şehir hayatında yaşayan insanlar çevresel toksinlere daha fazla maruz bırakıyor.

Çevre kirliliği ayrıca çocuklarda algılama güçlüğüne, öğrenme güçlüğüne, hamilelerde erken doğuma ve düşük ağırlıklı doğuma, kalp damar hastalıklarına ve bu hastalıklara bağlı ölümlere, parkinsona, alzheimera neden olabiliyor.

Çevre kirliliği en fazla akciğeri ve cildi olumsuz etkiliyor. Kirlilik bu yapılarda hasara neden oluyor. Bilhassa küçük çocuklarda hava kirliliği atopik cilt hastalıklarına ve astıma neden oluyor. Yetişkin bireylerde ise hava kirliliğine bağlı kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astım ve amfizem gibi akciğer hastalıkları görülüyor.

Sigara ve çevre kirliliğinin cildimize hasarı hep göz ardı ediliyordu. Çevre kirliliği UVA ile birlikte cilde nüfuz ettiğinde çok ciddi akut hasarlara neden olmuyordu. Hava kirliliğiyle birlikte cilde girdiğinde ise toksik hasar 2-17 kat artıyor. Yani UVA ve hava kirliliği birleştiğinde cilt hücrelerinin dejenerasyonu ve hasarı artırıyor. Bu nedenle yaz kış demeden UVA korumalı güneş kremlerini sürekli olarak kullanmak gerekiyor.

Açık havada spor yaparken de ultaviyole ışıklara ve çevre kirliliğine dikkat etmek gerekiyor. Şehirleşmeyle birlikte arabaların da artmasıyla egzoz dumanı yoğunlaşıyor. Bu da açık havada spor yapanların ultraviyole ışıklara ve çevre kirliliğine bir arada maruz kalıp ciltlerinin yaşlanmasına neden oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.