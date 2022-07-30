Cevizin faydaları neler? Ceviz nelere iyi gelir?

Ceviz neye iyi gelir? Ceviz nelere fayda sağlar? Cevizin besin değeri nedir?Ceviz, Juglandaceae familyasının Juglans cinsinden, tek tüysü yaprakları karşılıklı dizilmiş ve aromatik kokulu ağaç türü olarak tanımlanmaktadır.Kışın yaprağını döken ağaç türüdür. Ceviz besini binlerce yıllık bir geçmişe sahip, Akdeniz ve Orta Asya kökenli, sert kabuklu meyve türüdür. Cevizin lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydalarıda saymakla bitmez. Ceviz besini hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.

Ceviz Neye İyi Gelir?

Ceviz neye iyi gelir? Cevizgiller familyasından olan ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Ceviz, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir.Ceviz, içerisinde barındırdığı bol miktarda Omega 3 yağ asitleri ile kan basıncını azaltarak kalp sağlığını korumaya iyi gelir. Ayrıca içeriğinde bulunan yüksek lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Cevizin Faydaları Neler?

Ceviz bağırsak sağlığı açısından da çok yararlıdır.

Ceviz, meme, prostat ve kolorektal kanserler de dahil olmak üzere bazı kanserlere tutulma riskini azaltabilmeye fayda sağlar.

Kilo kontrolüne yardımcıdır.

Ceviz, içerdiği polifenoller ile oksidatif strese ve enflamasyona iyi gelir.

Kan basıncının düşürülmesine yardımcıdır.

Ceviz besinin yağıda meyvesi kadar faydalıdır. Ceviz yağının dezenfekte edici etkisi bulunmaktadır.

Cevizin Zararı Var Mı?

Ceviz besinin bilinen bir zararı yok fakat aşırı tüketiminde bazı yan etkileri bulunmakta. Aşırı ceviz tüketimi kilo yapar. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar neden olur. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir.

Cevizin Kalorisi Ve Besin Değeri Nedir?

Cevizin kalorisi ve besin değeri ne? 1 adet ceviz ortalama 33 kalori içermektedir. Cevizin 100 gramında, 65 g yağ, 2 mg sodyum, 441 mg potasyum, 14 g karbonhidrat, 15 g protein, 2,9 mg demir, 38 mg kalsiyum vardır. .