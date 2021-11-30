Ceviz suyu yağ yakmayı kolaylaştırıyor

Cevizin vücudumuza sayısız faydaları var. Ondan hazırlayacağınız suyla da kendinize birçok fayda sağlayabilirsiniz. Peki ceviz suyu nasıl hazırlanır? Ceviz suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Besin değeri yüksek olan kuruyemişler arasında ceviz de yer alıyor. Ceviz günün her saatinde tüketilebilen, tatlılarımıza dahi eklediğimiz faydalı bir besindir.

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz suyu hazırlamak için bir iki tane ceviz ve oda sıcaklığında bir su bardağı temiz içme suyuna ihtiyacınız olacak. Akşamdan cevizlerin kabuğunu kırıp ceviz içlerini bir bardak içme suyunun içerisine atın ve sabaha kadar bekletin. Sabah ağzınızı ve dişlerinizi güzel bir şekilde temizledikten sonra cevizin suyunu için. Suyu içtikten sonra bardakta kalan ceviz içini de tüketin. Ceviz suyunu tek seferde değil, yudum yudum içerseniz, daha sonra da kahvaltı yapmak için yaklaşık yarım saat beklerseniz çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

Ceviz suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Ceviz suyu içerisindeki bolca protein sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlar ve yağ yakımını kolaylaştırır. Kötü kolesterolün (LDL) yükselmesini önler, yüksek olan kötü kolesterolün düşmesini sağlar.

Damarların tıkanmasını önler ve bu sayede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Ceviz suyu tiroid rahatsızlığına iyi gelir. Fakat mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Ceviz omega 3 yağ asitlerini içerir. Bu etkisiyle sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur.

Kan şekerini dengeler, özellikle Tip 2 diyabet (şeker) hastalığı olanlar için çok olumlu etkiler oluşturur.

Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur, hormonların olması gerektiği gibi salgılanmasına yardımcı olur.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Kabızlık problemi yaşayanları bu problemden kurtarır.

Cilt ve saç sağlığını olumlu yönde etkiler. Daha güçlü ve parlak saçlara ve daha arınmış bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Ceviz suyunun herhangi bir zararı var mı?

Ceviz suyu kolesterol ve tiroid gibi birçok ciddi ve kronik rahatsızlığa iyi geldiği için bu suyu tüketmeden önce böyle bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.