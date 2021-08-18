Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Peki Çevik Bir kimdir? Çevik Bir tutuklandı mı?

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Peki Çevik Bir kimdir? Çevik Bir tutuklandı mı?

Çevik Bir kimdir?

Çevik Bir 1939 yılında İzmir Buca'da doğdu.

1958'de Kara Harp Okulu'ndan İstihkam subayı olarak mezun oldu. Çeşitli istihkam birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1970'de Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1971'de ise Silahlı Kuvvetler Akedemisi'ni tamamlayan Bir, 1973'te de NATO Savunma Kolejini bitirdi.

Tümen ve Genelkurmay Karargahı'nda Harekat ile ilgili görevlerde bulundu. 1973-1976 arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) Proje Subayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda NATO Plan Subayı olarak çalıştı. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Başyaverliği, Devlet Başkanı Başyaverliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yerine getirdi.

1983'te Tuğgeneral oldu. Tuğgeneral rütbesiyle 1983-1985 döneminde NATO Avrupa Müttefik Komutanlık Karargahı'nda (SHAPE) Lojistik ve İfrastrüktür Daire Başkanlığı ve 1985-1987 arasında da 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1987'de yükseldiği Tümgeneral rütbesiyle 1991-1993 arasında Genelkurmay Harekat Başkanlığı, 1993-1994 yıllarında Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı (UNUSOM-II) ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Ağustos 1994'de Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na atandı.

30 Ağustos 1995'te Orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral olarak 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevininde bulundu. 30 Ağustos 1998'de 1. Ordu Komutanı oldu. 30 Ağustos 1999 tarihinde emekli oldu. Orgeneral Çevik Bir evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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