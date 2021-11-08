Cevher Hatun kimdir? Alparslan dizisinde Cevher Hatun'u kim oynuyor? Cevher (Gevher) Hatun gerçek adı ne? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım 2021'de ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Türk tarihinin efsane hükümdarı ve komutanı Sultan Alparslan'ın hayatı dizinin ana konusunu oluşturuyor. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Cevher (Gevher) Hatun rolünü oynayan oyuncu gösterdiği performansla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sultan Alparslan’ın kız kardeşi Cevher Hatun gerçekte kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisin 1. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Dizi Türk tarihinin efsane komutanı Alparslan'ın hayatını anlatıyor. TRT 1'de yayınlanan ve sürpriz şekilde final yapan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan dizisi daha geriye dönmüştür. Dizide Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Alparslan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmiştir. Dizinin başrollerinde Barış Arduç (Alparslan) Fahriye Evcen (Akça Hatun) rol almaktadır. Dizdeki yan karakterler de oldukça güçlü performans gösererek izleyiciden tam puan almayı başardı. Bunlardan biri de Cevher Hatun'dur. Dizide Cevher Hatun'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cevher Hatun kimdir?

(Gevher) Cevher Hatun Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

Alparslan dizisinde Cevher Hatun'u kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Cevher Hatun rolünü Esila Umut adlı genç oyuncu oynamaktadır.

Esila Umut kimdir?

Esila Umut Alparslan dizisinde Cevher Hatun rolünü canlandırmaktadır.

Esila Umut 2021 yılında İzmir'de doğdu.

20 yaşında olan genç ouyuncunun İzmir'de yaşadığı ve oyunculuğa ilgisinin çok küçük yaştan itibaren başladığı biliniyor.

Oyunculuk kariyerine yeni başlayan ve adını daha yeni yeni duyuran Esila Umut oyunculuğu ile izleyenlerden tam not almayı başardı.

İlk önce Sevdam Alabora dizisinde rol almıştı.

Esila Umut daha sonra Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Pelin karakterinin küçüklüğünü canlandırmıştı.

Ardından 2020 yılında yayınlanan Akrep adlı dizide de İpek karakterini canlandırdı.

Esila Umut sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.