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Cevdet Erdöl kimdir? Prof. Dr. Cevdet Erdöl nereli kaç yaşında?

Cevdet Erdöl kimdir? Prof. Dr. Cevdet Erdöl nereli kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne atanan Cevdet Erdöl'ün kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. İşte 16 Şubat 1958 yılında Trabzon Sürmene'de dünyaya gelen Cevdet Erdöl'ün hayatı ve biyografisi...

55 Dakika Önce
2021-09-09 15:09:43
Cevdet Erdöl kimdir? Prof. Dr. Cevdet Erdöl nereli kaç yaşında?

Cevdet Erdöl kimdir? Prof. Dr. Cevdet Erdöl nereli kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne atanan Cevdet Erdöl'ün kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. İşte 16 Şubat 1958 yılında Trabzon Sürmene'de dünyaya gelen Cevdet Erdöl'ün hayatı ve biyografisi...

Cevdet Erdöl'ün kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı için adının geçtiği iddia edilen Cevdet Erdöl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı. Peki Cevdet Erdöl kimdir?

Cevdet Erdöl kimdir?

Cevdet Erdöl, 16 Şubat 1958'de dünyaya geldi.

Trabzon Sürmene'de doğan Cevdet Erdöl aslen Trabzonludur.

63 yaşında olan Cevdet Erdöl Tıp doktorudur.

Cevdet Erdöl İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinden askeri doktor olarak mezun oldu.

Ankara GATA'da iç hastalıkları ve kardiyoloji ihtisası yaptı.

Yurt dışınada eğitim göremek için ABD'ye giden Erdöl Washington DC'de eğitim gördü.

Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne atandı. Doçent olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Çeşitli Askeri Hastanelerde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002'de profesör oldu.

2002 ve 2007 seçimlerinde AK Parti'den Trabzon Milletvekili seçildi.

2011 seçimlerinde Ak Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 2004 yılı itibarıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmaktadır.

23. Dönemde TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesinin kurulmasına öncülük etti ve Başkanlığını üstlendi. Kapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanmasının öncüsü oldu.

Temmuz 2015'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

Cevdet Erdöl iyi düzeyde İngilizce biliyor.

Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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