Cesar Gustavo Regueiro kimdir? Cesar Gustavo Regueiro olayı nedir? Cesar Gustavo Regueiro nasıl öldü?

Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü karşılaşmada can kaybının da olduğu açıklandı. Sahaya girmeye çalışan taraftarlara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü karşılaşmada can kaybının da olduğu açıklandı. Sahaya girmeye çalışan taraftarlara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasına çıkan olaylar damgasını vurdu. Maçın hakemi Hernan Mastrangelo, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasını, 9. dakikada güvenlik eksikliği nedeniyle erteledi. Stadyumdan yansıyan görüntülerde, saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftarın ve bazı futbolcuların etkilendiği görülüyor. Polis ile taraftar arasında çıkan çatışmaya, muhtemel bir fazla maç bileti satımı sebebiyle, Gimnasia taraftarlarının kapılar kapandıktan sonra zorla içeri girmeye çalışmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Olaylar nedeniyle aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Cesar Gustavo Regueiro kimdir?

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın oynandığı Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresinde, çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalıştığını, polisle taraftarlar arasında olayların çıktığını açıkladı. Berni, bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun, stadyumdan çıkarken kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cesar Gustavo Regueiro olayı nedir?

Arjantin'de, Gimnasia-Boca Juniors arasında oyanan maç çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Sahaya girmeye çalışan taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Boca Juniors takımının Twitter hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların ve karşılaşmaya katılan heyetin durumunun iyi olduğu bildirildi. .