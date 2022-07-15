Çerkesçe konuşan gençlere sözlü saldırı

Kayseri'de toplu taşıma aracında kendi aralarında Çerkesçe konuşan iki gence otobüsteki bazı yolcular sözlü saldırıda bulundu. Yolculardan biri 'Burası Türkiye, Türkçe dışında bir dil konuşmayacaksın' dedi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Kafkas Dernekleri Federasyonu saldırıyı kınadıklarını belirterek, 'Süreci takip edeceğiz' duyurusu yaptı.

Kayseri'deki bir otobüs yolculuğu sırasında Çerkesçe konuşan iki gence otobüsteki diğer yolcular sözlü saldırıda bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, erkek bir yolcunun Çerkesçe konuştuğu aktarılan yolculara karşı ayağa kalkıp bağırdığı görüldü.

Videoda, söz konusu yolcunun, "Bu ülke Türklerin ülkesi Türk. Her şey Türk'tür, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz; Kürt olsun, Çerkes olsun… Kim olursa olsun. Bu ülke Türk'tür" dediği duyuldu. Başka bir yolcunun ise "Çift dil konuşulduğunda ülke karışır" diyerek şahsa destek verdiği görüldü.

Çerkesçe konuşan gençler ise "Tamamdır abi, eyvallah" diyerek karşılık verdi.

"BU ÇİRKİN DAVRANIŞI KABUL EDEMEYİZ"

Konuya dair sosyal medya paylaşımı yapan Kafkas Dernekleri Federasyonu yaptığı açıklamada, "Bugün kendini bilmez bir şahsın Çerkesçe konuşan gençlere olan nefretini sosyal medyada kaygıyla izledik. Anadilini konuşmak en temel hak iken soydaşlarımıza yapılan bu çirkin davranışı kabullenmeyeceğimizi belirtir sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." dedi.

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