Ceren Ece Öksüz kimdir? Heyamo şarkısını söyleyen kim?

Ceren Ece Öksüz kimdir? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde 'Heyamo' şarkısını söyleyen kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan genç bir kızın ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?' sorusuna yanıt verdi. Erdoğan'a soru soran genç kızın ise filimde Heyamo şarkısını söyleyen kişi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adının Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyen genç kıza 'Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyerek yanıt verdi.

Ceren Ece Öksüz kimdir? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde "Heyamo" şarkısını söyleyen kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan genç bir kızın ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan'a soru soran genç kızın ise filimde Heyamo şarkısını söyleyen kişi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adının Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyen genç kıza "Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyerek yanıt verdi.

Ceren Ece Öksüz kimdir?

Cumhrubaşkanı Erdoğan Trabzon'da gençlerel bir araya geldi. Gençlerin sorularını tüm içtenliği ile yanıtlayan Erdoğan'a "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi iel igili de sorular soruldu. Genç bir kızın mikrafon alarak ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusuna Erdoğan filmin oyunculuğunu beğendiğini söyleyerek cevap verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kıza dönüp "Sen de izledin mi?" dedi. Genç kız ise "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. ''Ciddi mi diyorsun? Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, daha sonra Öksüz'ün canlı performansını dinledi.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisidir. Ceren Ece Öksüz sesi ile gelecek vadeden genç müzisyenler arasında gösteriliyor. Trabzon'da kalmayı ve Trabzon sanatçısı olmayı hedefleyen Ceren Ece Öksüz müziğe küçük yaşlarda başladı. Ailesinin de desteğiyle müzik dersleri almaya başlayan Ceren Ece Öksüz kariyerini de bu anlamda şekillendirmek istiyor.

Heyamo şarkısını söyleyen kim?

"Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde Heyamo şarkısını Ceren Ece Öksüz'ün seslendirdiği öğrenildi. Genç kız sesi ile dinleyicilerden tam not almayı başardı.

Kesişme: İyi ki Varsın Eren konusu nedir?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin yapımcılığını TRT ve TRT ve Dijital Sanatlar üstlendi. Film 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girdi. Filmin senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel'in yer aldığı sinema filmi.

Film, 11 Ağustos 2017 günü Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar ile Türk güvenlik güçlerinin girdiği çatışmada PKK üyelerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu almaktadır.

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