Cep telefonu vergi indirimi | Cep telefonu ucuzlayacak mı? Cep telefonuna vergi indirimi gelecek mi? Artan döviz kurları ile birlikte teknolojik cihazların fiyatları da adeta uçuşa geçti. Başta telefon ve bilgisayar olmak üzere pek çok cihazı almak oldukça zorlaştı. Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon e bilgisayar gibi teknolojik aletlerde vergi indirimi yapılıp yapılmayacağı soruldu. Erdoğan bu soruya 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım.' dedi. Bu açıklamadan sonra cep telefonuna vergi indirimi yapılacak mı? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Cep telefonu vergi indirimi | Ceptelefonu fiyatları son aylarda oldukça fazla artış gösterdi. Cep telefonu almak için bir maaşı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu durumdan en çok da gençler şikayetçi. Trabzon'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdopan onların sorularını yanıtadı. Gençlerin teknolojik ürünlerde vergi inidirimi yapılıp yapılmayacağı sorusuna Erdoğan'dan flaş cevap geldi. Peki Cep telefonu ucuzlayacak mı? Cep telefonuna vergi indirimi gelecek mi?

Cep telefonuna vergi indirimi gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi yapılıp yapılmayacağı soruldu. Erdoğan açıklamasında "Sevgili kardeşimizin bu talebinin bize maliyetiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım." dedi.

Cep telefonu ucuzlayacak mı?

Cep telefonunda vergi indirimi olursa fiyatlarında aşağı çekilme olacaktır. Cep telefonu fiyatları artan döviz kurları ile birlikte son aylarda zirve yapmıştı. Cep telefonu almak isteyenler vergi indirimi yapılıp yapılmayacağını bekliyor.

Cep telefonu ÖTV ne kadar?

Cep telefonlarına (ÖTV) Özel Tüketim Vergisi ödeniyor. Alınan her cep telefonuna vergi olarak ÖTV veriliyor. 2019 yılından itibaren cep telefonlarında farklı ötv uygulamasına geçildi. Buna göre fiyatlarına göre cep telefonlarından farklı oranlarda ÖTV alınıyor.

640 TL ve altı cep telefonu alımında ÖTV oranı %25,

640 TL'nin üzerinde ancak 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonu alımında ÖTV oranı %40,

1.500 TL'nin üzerindeki cep telefonu alımında ÖTV oranı %50 olmuştu. .