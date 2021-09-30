Cep telefonları ucuzladı mı? Cep telefonlarında KDV düştü mü? Hangi cep telefonlarında KDV indirimi oldu? Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları gün geçtikçe artıyor. Cep telefonları da fiyatları sürekli artan gruplar içinde. Sıfır cep telefonu fiyatlarında yaşanan artış ikinci el pazarına da yansıyordu. Durum böyle olunca ikinci el cep telefonlarında KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. 2. el telefonlarda KDV indirimi ile fiyatların biraz aşağı çekilmesi hedeflendi.

Cep telefonları ucuzladı mı? Cep telefonlarında KDV düştü mü? Hangi cep telefonlarında KDV indirimi oldu? Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları gün geçtikçe artıyor. Cep telefonları da fiyatları sürekli artan gruplar içinde. Sıfır cep telefonu fiyatlarında yaşanan artış ikinci el pazarına da yansıyordu. Durum böyle olunca ikinci el cep telefonlarında KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. 2. el telefonlarda KDV indirimi ile fiyatların biraz aşağı çekilmesi hedeflendi.

İkinci el cep telefonu almayı düşünenleri yakından ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda yenilenmiş 2. el cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine karar verildi. Peki cep telefonları ucuzladı mı? Cep telefonlarında KDV düştü mü? Hangi cep telefonlarında KDV indirimi oldu?

Cep telefonları ucuzladı mı?

Cep telefonlarında KDV indirimi ürünlerde fiyat indirimine neden olabilir. En az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak. Kararla, bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.

Cep telefonlarında KDV düştü mü?

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez) eklendiği belirtildi.

Karar yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.