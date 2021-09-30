DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret
COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir?
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Gündemi sarsacak iddia! 'Ladin o gün orada değildi'
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!
Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor
Kanundan yararlanmak isteyenler için bugün son fırsat
30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık? Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor?
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Rus basını, Erdoğan-Putin zirvesini nasıl gördü?
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi
Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

TIMETURK / GENEL / Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı?

Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı?

Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 2. el yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu gelişmen sonra vatandaşlar ikinci el cep telefonlarının fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

2 Saat Önce
2021-09-30 10:12:58
Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı?

Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 2. el yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu gelişmen sonra vatandaşlar ikinci el cep telefonlarının fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

Cep telefonları fiyatı düştü mü?

Cep telefonlarının fiyatlarında henüz bir değişiklik olmadı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar yenilenmiş telefonları kapsıyor. Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak.

2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı

Yenilenmiş cep telefonları, ikinci el telefonların tamamen restore edilmiş sürümleri olarak tanımlanıyor ve sıfır telefonlardan ucuza satılıyor.

Kaynak:TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN