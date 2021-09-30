Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 2. el yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu gelişmen sonra vatandaşlar ikinci el cep telefonlarının fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

Cep telefonları fiyatı düştü mü? 2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı? KDV indirimi ile ikinci el cep telefonları ucuzladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 2. el yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu gelişmen sonra vatandaşlar ikinci el cep telefonlarının fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

Cep telefonları fiyatı düştü mü?

Cep telefonlarının fiyatlarında henüz bir değişiklik olmadı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar yenilenmiş telefonları kapsıyor. Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak.

2.el yenilenmiş telefonlar ucuzlar mı

Yenilenmiş cep telefonları, ikinci el telefonların tamamen restore edilmiş sürümleri olarak tanımlanıyor ve sıfır telefonlardan ucuza satılıyor.

Kaynak:TRT Haber

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