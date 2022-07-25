Cennet hurmasının faydaları neler? Cennet hurması neye iyi gelir?

Cennet hurmasının faydaları ve zararları neler? Cennet hurması kalorisi nedir? Abonozgiller familyasından bir meyve olan cennet hurması, halk arasında ‘Trabzon hurması, Japon hurması, Akdeniz hurması' gibi yöresel isimlerle anılmaktadır.

Subtropik iklimlerde yetişen cennet hurması, ülkemizde de birçok ile de yetiştirilmesi yapılmaktadır. Ülkemizde en çok Hatay, Antalya ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilmektedir. Lezzetli tadının yanı sıra son zamanlarda sağlığa olan mucizeleri de merak edilmekte. Cennet hurması meyvesi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELER?

Cennet hurması ya da halk dilinde Trabzon hurması olarak bilinen bu meyve türü ülkemizde en çok tüketimi yapılan meyveler arasında yer almakta.Bu lezzetli meyvenin sağlığa olan faydaları da saymak bitmez. Bunlar şu şekilde sıralanmakta:

Bağırsak Sağlığını Korur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Kanser Riskini Önler.

Görme Yetisini Güçlendirir.

Stresi Engeller.

Tansiyonu Dengeler.

Yaşlanma Karşıtıdır.

Gebelik Dönemini Destekler.

Güçlü Antioksidanların Mükemmel Kaynağı

Kalp Sağlığına Fayda Sağlayabilir

Enflamasyonu Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Lif Açısından Zengin

İltihapları Kolayca Temizler

İskelet Yapısının Güçlenmesini Sağlar

A vitamini, lutein ve zeaksantin bakımından yüksektir. Bu sebepten sağlıklı bir şekilde görmeyi güçlendirir.

CENNET HURMASININ ZARARLARI

İçeriğinde bol miktarda A,B,C vitamini, potasyum, kalsiyum, çinko ve fosfor içeren cennet hurması meyvesinin faydaları olduğu gibi çok fazla tüketiminde zararlara da yol açmakta. Bunlar;

Vücuttaki şekeri yükseltir.

Alerjik etkisi olabilir.

Sindirim problemleri ortaya çıkarabilir

Şişkinlik yapar

CENNET HURMASININ KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

100 gram cennet hurması: 73 kalori. 1 adet orta (80 g) cennet hurması: 58 kaloridir. Cennet hurması besin değeri nedir? Cennet hurması meyvesinin besin değeri ise;15.06 g Karbonhidrat,5.1 g Lif,0.4 g Protein,0.1 g Yağ,0.0 mg Kolesterol,153.0 IU A Vitamini,7.0 mg C Vitamini,177.0 mg Potasyum içeren zengin bir meyvedir. .