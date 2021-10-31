Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması güçlü bir antioksidandır ve bu özelliği sayesinde yüz yıllardır alternatif tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Gelin lezzetli cennet hurmasına daha yakından bakalım ve ondan güzel bir reçel hazırlayalım...



Cennet hurması antioksidan özellikte bir meyvedir. Mevsimsel hastalıklardan korunmak için kış aylarında özellikle tüketilmesi gereken cennet hurması enfeksiyon virüslerini engellemektedir. Türkiye'ye 1920'li senelerde Fransızların getirdiği bu meyve ilk olarak Hatay'da yetiştirilmeye başlandı. Daha sonra ise ülkenin diğer bölgelerinde de yetiştirildi.

Lezzetli ve şifa deposu olan cennet hurması görünüş itibariyle domatese ve portakala benzer. Anavatanı Japonya ve Çin olan cennet hurması besin değeri göz önüne alındığında insan vücudu için birçok fayda sağlar. Fakat aşırı tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Bu yüzden diğer tüm besinler gibi cennet hurması da ölçülü tüketilmelidir. Ayrıca kronik bir hastalığınız varsa cennet hurması tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Cennet hurmasının besin değeri nedir?

Cennet hurması içeriğinde protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, potasyum, tanen, A, B1, B2, B3 ile bol miktarda C vitamini barındırır. Fenolik ve askorbik gibi bileşikleri en üst seviyelerde barındırdığı için yüksek düzeylerde antioksidan içerir.

Cennet hurması reçeli nasıl yapılır?

Cennet hurmasından güzel bir reçel hazırlamak için orta olgunlukta dört tane cennet hurmasına, iki su bardağı toz şekere, bir su bardağı sıcak suya ve iki üç damla limona ihtiyacınız olacak.

Hurmaları soyup istediğiniz şekilde doğrayın. Daha sonra tencereye aldığınız hurmaların üzerine iki su bardağı toz şekeri dökün, kapağını kapatın ve bu şekilde bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün hurmalar suyunu salmış olacaktır. Suyunu salan hurmaların üzerine bir su bardağı sıcak suyu ekleyip ocağa koyun. Orta ateşte kaynatın. Kaynama esnasında üzerinde oluşan köpükleri kaşıkla toplayın. Şerbet kıvamına gelince birkaç damla limon suyunu ekleyin ve beş dakika daha kaynatın. Daha sonra sterilize ettiğiniz kavanozlara reçeli doldurun. Bu reçelin içerisine isteğe bağlı olarak tarçın ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.