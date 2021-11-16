Cennet hurması gripten koruyor

Trabzon hurması olarak da anılan cennet hurması antioksidan özelliktedir ve bu sayede yüz yıllardır alternatif tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Gelin cennet hurmasının besin değerini ve vücudumuza faydalarını öğrenelim...



Türkiye'ye 1920'li senelerde Fransızların getirdiği cennet hurması ilk olarak Hatay'da yetiştirilmeye başlandı. Daha sonra ülkenin diğer bölgelerinde de yetiştirildi. Lezzetli ve şifa deposu olan cennet hurması görünüş olarak domatese ve portakala benzer. Anavatanı Japonya ve Çin'dir. Besin değeri sayesinde insan vücudu için birçok fayda sağlar. Ancak aşırı tüketimi karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Bu yüzden diğer tüm besinler gibi cennet hurması da ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Ayrıca kronik bir hastalığa sahipseniz cennet hurması tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

Cennet hurmasının besin değeri nedir?

Cennet hurması protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, potasyum, tanen, A, B1, B2, B3 ile bol miktarda C vitamini içerir. Fenolik ve askorbik gibi bileşikleri en üst seviyelerde barındırdığı için yüksek düzeylerde antioksidana sahiptir.

Cennet hurmasının vücudumuza ne gibi bir faydası vardır?

Cennet hurmasının içerisinde fenolik bileşikler ve askorbik asit vardır. Bu sayede güçlü bir antioksidandır ve vücudumuzu grip ve nezle gibi kış hastalıklarından korur. Aynı zamanda kanser gibi çok ciddi hastalıklara yakalanma riskini de en aza indirir.

Kış meyvesi olan cennet hurması, vücut ısısını korur ve soğuk algınlığına yakalanmamızı engeller.

Lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bağırsaklar üzerinde olumlu etkileri vardır ve bağırsakta oluşmuş iltihapların iyileşme sürecine yardım eder.

Cilt sağlığına iyi gelir ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanızı sağlar. Ayrıca saç köklerinin daha sağlam olmasını sağlar ve dökülmesini engeller.

İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde kansızlık (anemi) probleminin geçmesinde olumlu katkılarda bulunur. Cennet hurması, vücutta iştah açıcı bir etki oluşturur.

Kurutulmuş cennet hurması toz haline getirilerek kullanıldığında öksürüğe iyi gelir.

Fakat ülser, gastrit, reflü gibi mide hastalıkları yaşayanların ve şeker hastalarının doktorlarına danışmadan Trabzon hurması yememesi gerekir. Ayrıca gebe kadınların cennet hurması yemesi pek önerilmez. Aşerme gibi bir durum olursa doktora danışmadan yememeleri gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.