Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik'i kim öldürdü? Cenk Çelik neden öldürüldü? Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik 17 Eylül'de silahlı saldırganların silahlarından çıkan kurşunların hedefi olmuştu. Cenk Çelik'in başına 2 kurşun isabet etmiş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenk Çelik hastanede hayatını kaybetti. Sedat Peker videoları ile tanınan Cenk Çelik'in kim olduğu ve kim tarafından öldürüldüğü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik'i kim öldürdü? Cenk Çelik neden öldürüldü? Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik 17 Eylül'de silahlı saldırganların silahlarından çıkan kurşunların hedefi olmuştu. Cenk Çelik'in başına 2 kurşun isabet etmiş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenk Çelik hastanede hayatını kaybetti. Sedat Peker videoları ile tanınan Cenk Çelik'in kim olduğu ve kim tarafından öldürüldüğü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramıştı. İstanbul Ümraniye'de Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde silahlı saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Cenk Çelik'in başına 2 kurşun isabet etmişti. Acil olarak hastaneye kaldırılan Cenk Çelik'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu. Cenk Çelik'in hayatını kaybettği açıklandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Cenk Çelik'in kim olduğu, kim tarafından neden öldürüldüğü merak ediliyor.

Cenk Çelik kimdir?

Cenk Çelik suç örgüyü lideri Sedat Peker'i tehdit videoları ile biliniyordu. Cenk Çelik silahlı saldırgan tarafından silahla vurulmuştu. Çelik'e, 17 Eylül öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş edip yaya olarak kaçmıştı.

Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik 17 Eylül'den bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi altındaydı. Cenk Çelik hastanede hayatını kaybetti.

Yakınları Adli Tıp Kurumundan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siirt'e götürdü.

Cenk Çelik'i kim öldürdü?

Cenk Çelik'in silahla vurulmasının ardından ekipler çalışmasını titizlikle yürüttü. Saldırgan'ın kim olduğu kısa sürede ortaya çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri saldırgan Özgür B'yi Edirne'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

Cenk Çelik memleketi Siirt'te defnedilecek

Yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt'e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.