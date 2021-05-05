Cengiz Zeybek kimdir? Cengiz Zeybek emekliliğini istedi (Gaziantep Emniyet Müdürü)

Cengiz Zeybek kimdir? Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek flaş bir kararla emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklama İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapıldı? Peki Cengiz Zeybek emekliliğini neden istedi?

Cengiz Zeybek kimdir? Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek flaş bir kararla emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklama İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapıldı? Peki Cengiz Zeybek emekliliğini neden istedi?

Cengiz Zeybek kimdir?

1962 yılında Adana ilinde doğdu, İlköğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında Polis Kolejinden, 1984 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla; Kırşehir, Rize, Edirne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerinde değişik rütbe ve birimlerde, Koruma Birim Amiri olarak Ataşe unvanıyla 3 yıl süreyle İsveç-Stokholm'da, Emniyet Genel Müdürlüğünde Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı olarak, Merkez Emniyet Müdürü olarak, Polis Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Resmi Gazetede yayınlanan müşterek kararnamelerle; 18 Haziran 2009 tarihinde Kars İl Emniyet Müdürü, 10 Kasım 2011 tarihinde Polis Başmüfettişi, 08 Ocak 2014 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürü, 26 Ekim 2016 tarihinde Balıkesir İl Emniyet Müdürü ve 19 Eylül 2019 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Çeşitli ülkelerde görevli olarak çalışmalarda bulunmuştur. “Fuhuşla Mücadele Projesinin”, “Polisin Asayiş Suçlarıyla Mücadele Stratejisinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi (Güven Timleri) Projesinin”, “Vatandaş Polis Akademisi Projesinin” hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamıştır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin taslak, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adlî Sicil Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun tasarı taslak çalışmaları, Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin taslak, Adlî Kolluk Yönetmeliği'nin taslak, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin taslak, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin taslak, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun, umuma açık yerlerin ruhsatlandırma yetkisinin mahalli idarelere devrini sağlayan 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı kanunla yapılan taslak sürecine, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda, 03.07.2005 tarih ve 5397 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin hazırlık, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'daki 29.06.2006 tarih ve 5529 sayılı kanunla yapılan değişiklikle ilgili hazırlık sürecine, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun, bazı önleyici polis görev ve yetkilerinin yeni ceza adaleti reformlarına uyumu amacıyla 02.06.2007 tarih ve 5681 sayılı kanunla yapılan köklü değişikliklerin hazırlık sürecine, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'daki 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı kanunla yapılan değişiklik tasarı taslak çalışmalarına, 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'un tasarı taslağı ve Silah Kanunu tasarı taslağının hazırlık çalışmalarına katılmıştır. Mesleki konularda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

Çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Valilikleri tarafından çok sayıda taltif, takdirname ve başarı belgeleri ile ödüllendirilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek emekliliğini istedi

Gaziantep'te 19 Eylül 2019 tarihinden bu yana İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Cengiz Zeybek, emekliliğini istediğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, görev süresinin dolmasına 6 ay kala emekliliğini istediğini açıklayan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“02 Mayıs 2021 Pazar günü Gaziantep'te, kendilerini “Furkan Gönüllüsü" olarak adlandıran bir grup camilerimizde kalabalıklar halinde toplanmış, ilgililerin kararlı duruşu sonucu dağılmışlardır. Gelen istihbarı bilgilere göre, itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi “Sivil İtaatsizlik” ve“ Alternatif Cuma" benzeri bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep il Müftüsünün 03.05.2021 günü saat 05.40'da 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla, İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur. Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak, toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, gurubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır. Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.