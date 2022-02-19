Cemre nedir? Cemre hangi aylarda nereye düşecek? I 2022 Cemre düşme ayları nedir? Cemre kelime anlamı nedir? Cemre takvimi nedir? Cemre neden düşer? Cemre kışın mı düşer? Cemre yazın mı düşer? İşte detaylar...

CEMRE NEDİR?

Cemre halk arasında, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Isınan hava ile birlikte, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

2022 CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor. Halk arasında inanılan Cemre takvimine göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne yönelik inançlar da bulunuyor.

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