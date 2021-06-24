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Cemre Birand kimdir? Cemre Birand nereli kaç yaşında?

Cemre Birand kimdir? Türkiye'nin en ünlü gazetecilerinden Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Cemre Birand da 2013 yılında hayatını kaybeden eşi gibi bir gazeteci ve yazardır. Cemre Birand Posta, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde yazılar yazmıştır. Peki Cemre Birand nereli kaç yaşında? İşte Cemre Birand'ın hayatı ve biyografisi...

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Google News - Timeturk
24.06.2021 13:12:42
Cemre Birand kimdir? Cemre Birand nereli kaç yaşında?

Cemre Birand kimdir? Türkiye'nin en ünlü gazetecilerinden Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Cemre Birand da 2013 yılında hayatını kaybeden eşi gibi bir gazeteci ve yazardır. Cemre Birand  Posta, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde yazılar yazmıştır. Peki  Cemre Birand nereli kaç yaşında? İşte Cemre Birand'ın hayatı ve biyografisi...

Cemre Birand'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Cemre Birand 17 Ocak 2013'te hayatını kaybeden gazeteci, yazar, köşe yazarı, haber sunucusu, televizyon yapımcısı Mehmet Ali Birand'ın eşidir. İşte Cemre Birand'ın yatı ve biyografisi...

Cemre Birand kimdir?

Cemre Birand 21 Mayıs 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cemre Birand gazeteci ve yazardır.

Cemre Birand İlkokul eğitimine ABD'nin New York'ta eyaletinde başladı ve İstanbul Nilüfer Hatun'da bitirdi.

Cemre Birand Liseyi ise Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde bitirdi.

Cemre Birand lisans eğitimine Grenoble Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde başladı ve bu okuldan mezun oldu.

Cemre Birand  Milliyet Gazetesi Dış Haberler Servisi'nde çalıştı, Shell'de reklam müdür yardımcılığını yaptı.

1971 yılında Mehmet Ali Birand ile evlendi. 1977 yılında Umur Ali adında bir oğlu oldu.

1972-1979 yılları arasında NATO arşivinde, 1979-1986 yılları arasında NATO Siyasi Dairesi Enformasyon Servisi'nde Türkiye Masası Sorumlusu olarak çalıştı.

1986-1991 yılları arasında 32. Gün programında çalıştı. 1991 yılında Türkiye'ye döndü.

Posta, Sabah ve Hürriyet gazetesinde seyahatleriyle ilgili yazılar yazdı. 2010 yılında Umberto Ali adında bir torunu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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