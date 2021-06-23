Cemile Taşdemir kimdir? Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sosyal medya üzerinden Cemile Taşdemir'e hakaretlerde bulundu. Cemile Taşdemir adlı kullanıcı Twitterda 'Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' şeklindeki paylaşımı Fatih Altaylı'yı öfkelendirdi. Altaylı genç kıza 'Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma.' diyerek yanıt verdi. Gelişmelerden sonra Cemile Taşdemir'in kim olduğu araştırılamaya başlandı. Peki Cemile Taşdemir nereli kaç yaşında? Cemile Taşdemir mesleği nedir?

Cemile Taşdemir kimdir? Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sosyal medya üzerinden Cemile Taşdemir'e hakaretlerde bulundu. Cemile Taşdemir adlı kullanıcı Twitterda "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." şeklindeki paylaşımı Fatih Altaylı'yı öfkelendirdi. Altaylı genç kıza "Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma." diyerek yanıt verdi. Gelişmelerden sonra Cemile Taşdemir'in kim olduğu araştırılamaya başlandı. Peki Cemile Taşdemir nereli kaç yaşında? Cemile Taşdemir mesleği nedir?

Gazeteci Fatih Altaylı son yaşanan gelişmeler üzerine atılan bir tweet sonrası yazdığı mesajlarla bir kez daha gündeme geldi. Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden Cemile Taşdemir tarafından yapılan "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." paylaşıma çok sert tepki verdi. Altaylı genç kadına hakaret etti. Altaylı Cemile Taşdemir'e yanıt olarak şunları yazdı: "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma." Olay sonrası Cemile Taşdemir'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir nereli kaç yaşında?

Cemile Taşdemir kimdir?

Cemile Taşdemir hakkında geniş bir bilgi bulunmuyor. Cemile Taşdemir'in gazeteci olduğu iddia adeiliyor. Cemile Taşdemir witter hesabından ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk."şeklindeki payaşımından sonra Fatih Altaylı'nın hakaretlerine maruz kaldı.

Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'nın ağır sözlerine şöyle yanıt verdi: "Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım."

"Taşdemir son paylaşımında ise şunları söyledi: "Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi? Ama tabi dert farklı. Dert, batan toplu iğnem."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.