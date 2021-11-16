Cemil Çiçek ne dedi? Yüzde 50+1 kalkacak mı? Bahçeli'den Cemil Çiçek'e yüzde 50+1 tepkisi!

Cemil Çiçek ne dedi? Yüzde 50+1 kalkacak mı? Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oya ilişkin flaş açıklama geldi. Çiçek açıklamasında yüzde 50+1'in Türkiye'de kutuplaşmalara yol açtığını, bunun gelecekte probleme yol açacağını söyledi. Çiçek'in açıklamalarının ardından yüzde 50+1 kuralının kalkıp kalkmayacağı tartışmaları başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Çiçek'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi: 'Sayın Çiçek, sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim.''

Cemil Çiçek ne dedi? Yüzde 50+1 kalkacak mı? Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oya ilişkin flaş açıklama geldi. Çiçek açıklamasında yüzde 50+1'in Türkiye'de kutuplaşmalara yol açtığını, bunun gelecekte probleme yol açacağını söyledi. Çiçek'in açıklamalarının ardından yüzde 50+1 kuralının kalkıp kalkmayacağı tartışmaları başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Çiçek'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Sayın Çiçek, sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim.''

Cemil Çiçek ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten şaşırtan yüzde 50+1 açıklaması geldi. Çiçek açıklamasında yüzde 50+1 kuralının bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti. Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulunan Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek yüzde 50+1'in Türkiye'de kutuplaşmalara yol açtığını, bunun gelecekte probleme yol açacağını söyledi.

Yüzde 50+1 kalkacak mı?

İşte Cemil Çiçek'in açıklamaları: Öyle bir noktaya geldi ki… İktidarın da 50+1'le tereddütleri var muhalefetin de var! Çünkü, bir partinin desteğine ihtiyaç var. (Örneğin yüzde 50+1'i aşmak için kapatma davası açılmış bir partinin desteği gerekiyor.) Diyelim ki, parlamenter sistem doğrudur. Ama Haziran 2023'teki seçim bugünkü sisteme göre yapılacak. Araba kötüdür, lastikleri kabak, motor gücü zayıftır dedik vs. Muhalefet açısından anlatıyorum. Ama bu arabayla 2023'e gidilecek. 2023'te seçim yapıldı, Meclis'te 360 çoğunluk elde edilemedi. Parlamenter sistemi isteyenler 320'de kaldı. O zaman ne olacak? 5 yıl bu sistemle gidilecek! Bu sistem problem çıkarıyorsa, kaosa sebebiyet veriyorsa, ülkenin iyi yönetilmesini engelliyorsa… Bu sistemle Türkiye 5 sene bir belirsizliğe girmiş olacak. Siyaset yapanların bunu görmesi gerekiyor. İki tarafın da! Şahıslar üzerinden tartışma yapılınca sıkıntı çıkıyor. Gerçek yerine şahıslar üzerinden tartışma yapılıyor. Türkiye, anayasayı değiştirecek çoğunluğu bulamadığı takdirde başka sıkıntılar yaşayacak.

Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok.

50+1 bu memlekette üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlara karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. İki tarafa da çağrı yapıyorum: Bu sistemin neresi doğru, neresi yanlış? İş tutmayla, sistemden yaşanan sıkıntıları ayırt ettiğimizde gri alan oluşur. O zaman da grup toplantıları rahatlar. Çünkü her salı günü karşılıklı sınır ötesinden top atışları yapılıyor. Kuru kuruya sistem tartışması olmamalı.

50+1 kuralına bir tepki de Şamil Tayyar'dan geldi

50+1 kuralına AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan eleştiri gerldi. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yu ifadeleri kullandı: "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz."

Bahçeli'den Cemil Çiçek'e yüzde 50+1 tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cemil Çiçek'in açıklamalarına tepki geldi. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi: Milletvekili seçmiyoruz belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. Bu konuda verilecek taviz, sistemin işleyişini sakatlar. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek yüzde 50+1'in gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek sizin kafanız dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan işgalden kılpayı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor. Çiçek'in beyanatı bize göre kuşku vericidir. Bu tartışma gereksizdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.