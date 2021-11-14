Çemen otu menopoz dönemindeki kadınlara yardımcı oluyor

Botanik dünyasında trigonella foenum graecum ismiyle bilinen çemen otu yaprakları ve tohumları kullanılan oldukça faydalı bir ottur. Dünyada çok geniş bir yetişme alanı olan çemen otunu gelin daha yakından tanıyalım...



Çemen otunun botanik dünyasındaki ismi 'trigonella foenum graecum'dur. Çemen otu ülkemizde boy otu, buyotu, çaman otu gibi isimlerle de tanınır.

Çemen otunun tohumları da yaprakları da kullanılır. Baklagiller familyasından olan bu ot dünyada çok geniş bir yetişme alanına sahiptir. Uzak Doğu'dan Akdeniz'e birçok yerde yetişir, Orta Doğu ve Hint mutfağında bolca kullanılır. Ülkemizde ise en fazla Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde yetişmektedir.

Pastırmanın dışındaki çemeni hepimiz biliriz. O çemenin içinde çemen tohumunun toz haline getirilmiş hali vardır. Çemen tohumu pastırmanın çemeninde ve soslarda sıklıkla kullanılır.

Çemen otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Çemen otunun balgam söktürücü bir etkisi vardır. Bu sayede sökülmeyen balgamı söker ve bir türlü geçmek bilmeyen öksürükten, boğaz ağrılarından kurtulmanızı sağlar.



Çemen otu sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Dolayısıyla hazımsızlık gibi sorunları engeller. Mide gazı, bağırsak gazı, şişkinlik gibi problemlerin çözülmesine yardımcı olur.



Çemen otu kolesterolü dengeler ve yüksek kolesterolü düşürmede yardımcı olur. Kan şekerini düzenleyici bir etkisi de bulunur.



Östrojen hormonunun salgılanmasına destek olur ve bu sayede göğüslerin dolgunlaşmasını sağlar. Östrojen hormonunun salgılanması sayesinde menopoz dönemindeki kadınların sorunlarını hafifletir, bu dönemi daha huzurlu ve daha rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olur. Emzirme dönemindeki kadınların sütünü de artırır.

Çemen otu nasıl kullanılır?

Çemen otunun tohumları kurutulup öğütülüyor ve elde edilen toz, baharat olarak kullanılıyor. Soslara, kahvaltılıklara ve pastırmaya katılıyor. Bunun dışında tohumları öğütülerek çorbalara, et yemeklerine ve turşulara da katılıyor.

Çemen otunun yapraklı kısmı ıspanak gibi ayıklanıp güzelce temizlendikten sonra yemeği yapılabiliyor.

Çemen otu çayı bitkinin tohumlarından elde ediliyor. 500 mililitre suyun içerisine bir tatlı kaşığı çemen otu tohumu atıp bu şekilde 3-4 saat bekletip süzerek içebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.