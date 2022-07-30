Filmin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Birçok kez televizyonda yayınlanan film, Dün akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu filmin merak konusu oldu. Peki Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Ans Productions & Evrensel Films'in, yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği, ekrana geldiği dönemde seyirciden büyük beğeni toplayan polisiye dizisi Çember, beşinci filmiyle ekranlarda. Çember: Karanlığın Gözleri". Filmi,yeniden ekranlarda. Başrollerini Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin ve Özgür Dereli'nin paylaştığı film merak konusu oldu. Peki, Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir? Çember: Karanlığın Gözleri filminin oyuncuları kimdir? İşte detaylar...

Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir?

Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Sinan Demirhan, ailesiyle birlikte evinde saldırıya uğrar. Profesör yoğun bakıma alınırken kızı ve eşi hayatını kaybeder. Polisler olay yerinde kanla yazılmış bir mesaj bulurlar.

Polisler, TÜBİTAK'tan gelen kriptoloji uzmanının yardımıyla mesajdaki şifreleri çözmeye çalışırlar. Ayrıca polisler, profesörün kendi tasarladığı enerjiyle giden araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenirler. Bu bilgiden sonra kendilerini farklı olayların içerisinde bulurlar. Özel birim polisi olan Zeynep ve Hakan bu cinayeti çözmeye çalışırken başlarına farklı bir amirin gelmesiyle işler daha da karışacaktır.

Çember: Karanlığın Gözleri filminin oyuncuları kimdir?

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Serdar Orçin

Özgür Dereli

Nehir Çağla Yaşar

Güvenç Selakman

Cenk Tunalı

Taylan Akgül

Savaş Akın

Canberk Demirkılıç

Ozan Ceylan