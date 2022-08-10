Cemalnur Sargut kimdir? Cemalnur Sargut kitapları neler? Cemalnur Sargut tarikatı

Tasavvuf çalışmalarıyla bilinen Cemalnur Sargut kimdir? Cemalnur Sargut’un kitapları nelerdir? Cemalnur Sargut hangi tarikata bağlı? İşte Cemalnur Sargut hayatı…

Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile görüntüleri yayınlanan Cemalnur Sargut'un hayatı merak ediliyor. Peki Cemalnur Sargut kimdir? İşte Cemalnur Sargut hakkında detaylar…

Cemalnur Sargut, 3 Kasım 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mutasavvıf bir ailenin kızı olan Sargut, üniversite eğitimini kimya mühendisliğinde tamamladıktan sonra kimya öğretmeni olarak bir süre görev yaptı.

Cemalnur Sargut hayatı

Sargut halen Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Otuz yılı aşkın süredir tasavvuf alanında yurt içi ve yurt dışında çok yönlü çalışmalar yapmaktadır.

TÜRKKAD çatısı altında birçok uluslararası sempozyum, Dost İslâm'a Hizmet Ödülleri ve İslâm araştırmalarına yönelik girişime öncülük etmiştir.

Cemalnur Sargut çalışmaları

Cemalnur Sargut; North Carolina Üniversitesi Dini Etütler Bölümünde (2009) ve Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsünde (2011) “Kenan Rifai Distinguished Professorship on Islamic Studies” kürsülerinin ve 2015 yılında Kyoto Üniversitesi'nde Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezinin kurulmasını sağlamıştır.

Cemalnur Sargut tasavvuf alanına yönelik çalışmaları desteklemek ve üniversitelerde tasavvufun çalışma zeminini artırmak amacıyla 2013 yılında Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfını kurmuştur. Bu girişimle birlikte Üsküdar Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'la güç birliği yaparak, 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünü kurmuşlardır. Yayınlanmış 30'a yakın eseri Kur'ân-ı Kerîm üzerine büyük mutasavvıfların yorumlarına dayalı çalışmaları ve Fusûsu'l Hikem şerhleri üzerine yoğunlaşmıştır. İstanbul'da 20 yılı aşkın süredir halka açık Mesnevi ve Fusûsu'l Hikem sohbetleri yapmaktadır. Almanya, Amerika, Hindistan gibi ülkelerde İslam Tasavvufu alanında düzenli olarak seminerler vermektedir. Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanı olarak görev yapmakta ve Üsküdar Üniversitesinde dersler vermektedir.

Cemalnur Sargut kitapları

Fususu'l Hikem Yayınları; Hz.Adem, Hz.Şit, Hz.Nuh, Hz.İdris, Hz.İbrahim, Hz.İshak, Hz.İsmail

İbadet Konulu Yayınlar; Kabe'nin Hakikati, Gözlerin Nuru Namaz, İbadet ve Dua

Hz. Peygamber Konulu Yayınlar; Peygamber'e Sevdirilen Kadın, Can-ı Candır Hz.Ahmet Muhammed Mustafa (S.A.S)

Kur'an-ı Kerim Şerhleri; Yasin Suresi (Ey İnsan), Bakara I (İman ve Küfür), Bakara II (Nefsin İç Yüzünü Tanımak), Bakara III (İnsan-ı Kamil'n Hakikati), Mülk, Meryem Suresi I (Yaratılış Sırrı), Meryem Suresi II (Kadınlık Makamının En Yücesi)

Sohbetler; Zerredeki Okyanus, Dinle, Aşktan Dinle, Samiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk, Sohbetler, Allah'ıma Sefere Çıktım, Kur'an ile Var Olmak, Açık Denize Yolculuk, Ya Allah'ın Sevdikleri .